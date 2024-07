Google Translate include più di 100 lingue da tutto il mondo

Google Ha incluso nel suo traduttore più di 110 lingue di tutto il mondo, compresi dialetti e lingue di alcune regioni dell’America Latina, come Quiche e Ta Yule Mam (Guatemala e Messico); Nahuatl o Nahua, Maya e Zapotec (Messico); i Q’eqchi (Messico e Belize); Honsrek (Brasile).

Le lingue appena aggiunte rappresentano più di 614 milioni di madrelingua messi insieme.

Queste nuove lingue verranno implementate gradualmente tra il 27 giugno e il 7 luglio. Per testarlo, le persone possono accedere a un sito web traduttore Google Dal tuo computer o dall’app Android e iOS.

Intelligenza artificiale per la preservazione della lingua

Le lingue presentano molte variazioni: varietà regionali, dialetti e ortografie diverse. Molte lingue, infatti, non hanno un unico standard, quindi è impossibile scegliere la varietà “giusta”. Il nostro approccio è stato quello di dare priorità alle varietà utilizzate più frequentemente in ciascuna lingua. Ad esempio, il romani è una lingua che ha molti dialetti in tutta Europa. I nostri modelli generano testo il più vicino possibile a Romani Vacalo (o vlax) del Sud, varietà comunemente utilizzata in rete. Tuttavia, mescola anche elementi di altri, come i Valacchi Romani settentrionali e i Romani balcanici.