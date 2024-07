Luciano Spalletti si prepara a restare nonostante la delusione dell’Italia a Euro 2024

Luciano Spalletti però si prepara a restare ItaliaDelusione per Euro 2024

Gabriele Gravina, Presidente della Federcalcio Italiana, ha confermato che Luciano Spalletti resterà sulla panchina della Nazionale Italiana.

Sabato la squadra di Luciano Spalletti non ha giocato bene ed è stata eliminata dagli Europei per… Svizzera, che ha controllato la partita. Non riescono a creare molte occasioni e finiscono secondi, con Spalletti ad assumersi la responsabilità della sconfitta.

Spalletti e il Presidente della Federazione Italiana Gabriele Gravina Filo Nella conferenza stampa di ieri dopo il ko, Gravina, pur scusandosi per la sconfitta, ha confermato che Spalet resterà al suo posto di direttore tecnico.

Egli ha detto: “Abbiamo avuto un lungo colloquio anche con l’allenatore: sono pratico e penso che sia irragionevole risolvere i problemi nei momenti difficili abbandonando un progetto che abbiamo detto fin dal primo momento che è un progetto triennale non si può pensare abbandonare un progetto dopo 8/9 mesi di attività. “Bisogna cambiare qualcosa, bisogna rivedere qualcosa a livello di approccio. Ci saranno riflessioni profonde. Ieri sera abbiamo iniziato a discuterne con Spalletti. Abbiamo tutti bisogno di crescere”.

Prima di ciò, Gravina ha detto: “La delusione è dovuta alla prestazione e all’incapacità di esprimere ciò che avremmo dovuto fare, soprattutto all’incapacità di vedere la capacità della nostra italianità, nei momenti di difficoltà, di rispondere ad alcuni limiti oggettivi che abbiamo sempre mostrato. e non saperli compensare in modo diverso”. La reazione rispetto a quanto visto ieri e su questo dobbiamo riflettere tutti. Una riflessione che abbiamo fatto insieme, io, l’allenatore, Buffon e tutta la squadra, la delusione i ragazzi hanno condiviso con noi. Non abbiamo nulla da nascondere, siamo tutti responsabili ma dobbiamo continuare a farlo facendo appello a un grande senso di responsabilità.

In vista del torneo, Gianluigi Buffon ha confermato che l’obiettivo principale dell’Italia è il prossimo Mondiale e sembra che il piano rimanga lo stesso, con gli Azzurri che ora mirano ad avere un Mondiale migliore e a qualificarsi per la prima volta negli ultimi 12 anni . .

