Grande cambiamento in Google Maps: la nuova grande funzionalità che vedremo sui nostri telefoni cellulari

La funzione completa di visualizzazione del percorso raggiunge sempre più città, rendendo la vita degli utenti molto più semplice.

Non negoziabile Lui è Facilità Che è stato presentato prima Google Maps Per i conducenti, consente, tra le altre cose, di muoversi Facilmente verso una destinazione sconosciutaper sapere quanto durerà il loro viaggio, ma anche per essere informati su quali strade sono più trafficate.

Queste sono le funzioni di base di Google Maps, che però non vi rimane. Diventa un prezioso alleato per gli automobilisti Sempre più capace Ricco di funzioni che rendono i movimenti di chi siede al volante sempre più comodi e facili.

Uno dei lavori che ci aspettiamo di vedere in Grecia è Viste coinvolgenti delle strade (Metodi) che verranno visualizzati sullo schermo del telefono dell'utente A Un'immagine 3D dettagliata della strada.

Come menzionato da Google, l'idea alla base delle visualizzazioni complete dei percorsi non è semplicemente quella di rendere l'esperienza di navigazione dell'utente più piacevole Immagini realistiche.

Questa funzione specifica consente, che utilizza le capacità dell'intelligenza artificiale Raccogli tutte le informazioni Ciò di cui l'utente ha bisogno in un unico posto e quindi gli consente di farlo Meglio pianificare il viaggio E naviga su Google Maps in modo più efficiente.

Da segnalare che qualche giorno fa sono state mostrate viste immersive delle strade “Arrivato” in Germania, Nello specifico nelle seguenti città: Berlino, Monaco, Amburgo, Francoforte e Colonia, mentre si prevede che altre città seguiranno. Va notato che le prime persone a vedere questa funzionalità sui propri telefoni cellulari sono coloro che lo possiedono Telefoni cellulari Android Su cui è installata la versione 11.50 di Google Maps (o successiva).

Una vista immersiva del castello

Tieni presente che attualmente sei online Grecia Il lavoro è disponibile visualizzazione immersiva, Ma Non per le strade (strade). La visualizzazione completa consente all'utente di divertirsi Un “tour virtuale” tra luoghi di interesse, come Akrope.

Infine, l'utente può essere informato, tra le altre cose, sul traffico sulle strade circostanti e sulle condizioni meteorologiche prevalenti, con previsioni per le prossime ore della giornata.

