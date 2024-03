Ha chiamato la nazione Tamil Tamil Zelam: ha insistito per un'Alleanza di Liberazione del Tamil

Arun Thambimuthu, leader del Tamil Liberation Alliance Party, ha affermato che tutti i leader politici e i seguaci del nazionalismo tamil dovrebbero usare la parola Tamil Zelam per riferirsi alla nazione tamil.

Ha anche sottolineato che possiamo raggiungere il nostro obiettivo in un momento simile.

Ha anche commentato dicendo:

La vita dei poveri

Ha anche menzionato,

“Siamo in un periodo critico. Noi Tamil non abbiamo ancora raggiunto una soluzione politica. La situazione economica è stagnante e la vita della nostra gente va avanti tra molte sfide.

La migrazione Tamil è diminuita e in alcune parti del Tamil Eelam, il numero di Tamil nelle aree di Amparai Trincomalee è inferiore a un lakh, allo stesso modo la nostra popolazione sta diminuendo anche a Vani Batticaloa.

In questo caso i Tamil sono divisi in diversi gruppi e diversi partiti.

L'Alleanza per la Liberazione del Tamil è stata fondata nel 1975 dal grande leader dell'epoca, il presidente Selvanayakam JG Ponnambalam, ma i due poli si unirono per costruire l'Alleanza per la Liberazione del Tamil.

Questo partito è un'organizzazione popolare impegnata e storicamente responsabile, e ha ottenuto il mandato popolare nelle elezioni del 1977 sulla base di una politica basata sulla Dichiarazione di Vattukkottai, sulla premessa che i Tamil sono una nazione e una sola nazione e hanno il diritto all'autogoverno. Determinazione.

Il sesto emendamento della legge introdotto nel 1983 ha portato il popolo Tamil come corpo popolare indipendente al punto in cui tale politica non poteva essere introdotta, e la base di tutte le lotte che sono sorte da allora in poi è stata data all'Alleanza per la liberazione del Tamil dall'ordinanza popolare.