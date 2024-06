Hanno agganciato la venezuelana dopo che una ragazza era caduta dall’ottavo piano

Ieri è morta una bambina di 3 anni dopo essere caduta dall’ottavo piano di un edificio situato in via Gaspar de Ourense, nel comune di Quinta Normal, a Santiago del Cile.

Il minore, cittadino colombiano, era affidato alle cure di una donna amica di sua madre. Secondo le prime informazioni fornite ieri, la donna è rimasta assente dall’appartamento per 20 minuti, momento in cui la ragazza è caduta dal balcone.

La Procura Centro-Nord ha ordinato che sul caso indagasse la Squadra Omicidi della Polizia Investigativa, che si è recata nell’edificio. Lì, oltre a condurre vari test, hanno raccolto le dichiarazioni della donna. L’ispettore Sebastian Rojas Alvarez ha notato che il balcone non aveva una rete di sicurezza e teneva la finestra aperta.

Martedì scorso, la PDI ha indicato che la badante è stata arrestata per omicidio colposo. Le sue azioni negligenti nella cura del minore vengono accusate. La detenuta, che verrà ufficializzata in giornata, è una donna venezuelana di 41 anni identificata con le iniziali MCPG, che si trova in una situazione illegale nel Paese.

