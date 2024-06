L’app Gemini è ora disponibile per Android e iOS nel Regno Unito e in Europa

A seguito di una recente espansione del paese/della lingua alla fine di aprile, l’app Google Gemini per Android e iOS è ora disponibile nel Regno Unito e in Europa.

Google ha iniziato oggi a portare l’app mobile Gemini in “più paesi in Europa e nel Regno Unito”. Su Android è possibile scaricare l’app/il collegamento Dal Play Storeoppure iscriviti tramite la carta che appare quando attivi l’Assistente Google. Si è espanso in più località dal suo lancio negli Stati Uniti a febbraio.

Molte delle funzionalità vocali dell’Assistente Google che hai imparato ad amare saranno disponibili tramite l’app Gemini, tra cui l’impostazione di timer, l’effettuazione di chiamate e l’impostazione di promemoria, e ci stiamo lavorando supporta E c’è dell’altro.

All’I/O 2024, Google ha dichiarato che nei prossimi mesi introdurrà le estensioni Gemini per Calendario, Conservazione, Attività e Utilità (come l’app Watch su Android). Ciò avviene dopo il lancio dell’integrazione di YouTube Music. Il mese scorso Google ha presentato in anteprima anche Gemini Live e altre funzionalità che saranno presto disponibili su Android.

Nel frattempo, su iOS, è in arrivo Gemini Applicazione Google Come nuova scheda “Nelle prossime due settimane”.

Gemini ora supporta le seguenti lingue: arabo, cinese, danese, olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, indonesiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tailandese, vietnamita

Questo è il Elenco attuale Dove puoi “Scaricare l’app Gemini da Google Play Store”: