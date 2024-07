Hezbollah attacca siti militari e l’esercito israeliano si sta addestrando per una guerra in Libano Notizia

Hezbollah ha annunciato domenica di aver attaccato 4 siti militari israeliani al largo del confine meridionale del Libano, mentre l’esercito israeliano ha affermato che il Comando del Fronte Nord stava continuando i preparativi per una guerra all’interno del territorio libanese.

L’esercito israeliano ha aggiunto che i combattenti della Quinta Brigata hanno partecipato a manovre durante le quali si sono addestrati a muoversi in un ambiente complesso, ad avanzare attraverso le catene montuose e a sparare. L’esercito ha anche effettuato manovre a sorpresa per il 920° Battaglione di Riserva per testare diversi scenari di guerra , inclusa la difesa delle città del nord nel bel mezzo di un attacco.

Ciò avviene nel momento in cui il Ministero degli Affari Esteri libanese ha dichiarato di aver presentato una denuncia al Consiglio di Sicurezza dell’ONU contro Israele a causa dei suoi attacchi contro i civili e il settore agricolo nei villaggi di confine nel sud del paese.

Il ministero ha affermato nella denuncia che 8.100 dunam di terra sono stati bruciati completamente o parzialmente a causa dell’uso di fosforo bianco da parte di Israele nei bombardamenti sulle zone di confine.

Il Ministero degli Esteri libanese ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di condannare Israele e di lavorare per garantire che non sfugga alla punizione per questi crimini.

Attacchi e bombardamenti

Hezbollah libanese ha affermato in precedenza di aver attaccato con droni i luoghi in cui erano di stanza ufficiali e soldati del comando della 91a divisione israeliana a Illit, di fronte al confine, confermando che vi erano state vittime dirette.

Ha anche annunciato che i suoi combattenti hanno bombardato con armi missilistiche uno schieramento di soldati israeliani nelle vicinanze del sito di confine di Hadab Yarin.

Il partito ha affermato di aver bombardato con un missile “Burkan” uno schieramento di forze di occupazione israeliane nelle vicinanze del sito di Ruwaisat al-Alam sulle colline occupate di Kafr Shuba.

Ha aggiunto di aver preso di mira anche il sito Ramtha a Kafr Shuba con armi missilistiche e di aver ottenuto un colpo diretto.

D’altra parte, l’esercito israeliano ha dichiarato di aver bombardato con l’artiglieria i dintorni delle città di Blida e Yarin, nel sud del Libano.

Ha inoltre confermato il bombardamento di infrastrutture e strutture di Hezbollah a Mays al-Jabal, Beni Hayyan, Aita al-Shaab e un altro edificio militare nella città di Hula.

dimostrazione

D’altro canto, gli israeliani sfollati dalle città del nord hanno organizzato una manifestazione davanti al quartier generale del governo israeliano a Gerusalemme durante la sua sessione settimanale, durante la quale hanno respinto i tentativi di raggiungere un accordo nel nord, chiedendo una dichiarazione di guerra a Hezbollah.

I manifestanti hanno lanciato slogan chiedendo che il governo intraprendesse uno scontro che garantisse la sicurezza a lungo termine nel nord. Hanno accusato il governo israeliano di trascurare la regione settentrionale, chiedendo l’inizio di uno scontro con Hezbollah che si concluderebbe con una vittoria continua. l’hanno messo.

È interessante notare che le fazioni libanesi e palestinesi in Libano – in particolare Hezbollah – si scambiano quotidianamente bombardamenti con l’esercito israeliano attraverso la “Linea Blu” che separa la “Linea Blu”, come parte della loro solidarietà con la Striscia di Gaza, lasciando centinaia di morti. e feriti, la maggior parte dei quali dalla parte libanese.

L’intensità dell’escalation tra le due parti è aumentata nelle ultime settimane, facendo temere lo scoppio di una guerra totale tra di loro.