123 trucchi con i pulsanti Android che non sapevi e che ora non puoi smettere di usare

La tastiera Android ha una serie di caratteristiche che la rendono una delle migliori, addirittura superiore alla tastiera Apple. Questo strumento Si distingue per i trucchi e le scorciatoie per rendere la digitazione più comoda E migliora l’esperienza.

Una delle opzioni più utilizzate sono i popolari appunti con la possibilità di aggiungere o eliminare testo predefinito. La tastiera Gboard di Google per telefoni Android è divisa in due schermate e su alcuni dispositivi saranno presenti tre schermate a seconda della configurazione. Uno include Le lettere sono nel tipico formato QWERTY mentre altre contengono numeri e simboli. Il pulsante “123” è necessario per navigare tra di loro.

Questo pulsante ti consente di cambiare la tastiera da lettere a numeri e simboli. Se vuoi più icone, puoi premere il pulsante “=\”.

computerhui

Trucco tastiera Android per passare da una tastiera all’altra senza premere pulsanti

Il trucco per passare da una tastiera all’altra è noto alla maggior parte degli utenti Android, ma pochi sanno che è possibile farlo senza premere alcun pulsante. La tastiera Android ha Una funzione abilitata per impostazione predefinita nota come “scorrimento”Il famoso gesto di scorrimento.

Passare da una schermata all’altra Si attiva tenendo premuto il pulsante “123”.ma puoi scorrere lo stesso dito su un numero o un simbolo per attivare funzionalità avanzate che potrebbero essere disponibili su un’altra pagina.

computerhui

Se tieni premuto un numero o un simbolo, Sulla tastiera appariranno nuove opzioni che prima erano nascoste. Android ti consente di risparmiare una notevole quantità di tempo utilizzando questa scorciatoia, anche se all’inizio può essere un po’ difficile trovare le icone avanzate.

La tastiera Android è una delle tastiere più dinamiche, ma gli utenti che utilizzano le emoticon dovranno memorizzare la posizione se non vogliono scorrere l’intero schermo con il dito premuto. Dopo alcuni utilizzi, il trucco fa risparmiare molto tempo nel passaggio da una schermata all’altra.

Cartellini: Trucchi, tastiere