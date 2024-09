Ho un rapporto di amore-odio con Pixel Watch 3 da 45 mm

Dopo due generazioni focalizzate su dimensioni più piccole, Pixel Watch 3 offre finalmente una dimensione più grande di 45 mm e non riesco a decidere cosa ne penso.

Questo numero di 9to5Google Weekender fa parte della rinnovata newsletter 9to5Google che mette in evidenza le storie più importanti di Google aggiungendo commenti e altri dettagli. Registrati qui Per riceverlo in anticipo nella tua casella di posta elettronica!

All’inizio di questa settimana abbiamo lanciato una recensione della serie Pixel Watch 3, coprendo il nostro tempo con la dimensione da 41 mm e la nuova opzione più grande da 45 mm. Entrambe le taglie sono ottime, insomma, ma scegliere tra di loro non è facile.

Ho passato la maggior parte del mio tempo a recensire il Pixel Watch 3 da 45 mm, che è il primo smartwatch “grande” che ho indossato per un lungo periodo di tempo dal OnePlus Watch 2 all’inizio di quest’anno. E nonostante la mia opinione sui precedenti smartwatch “grandi” come OnePlus Watch 2 e Galaxy Watch 7, il più grande Pixel Watch 3 non ha portato la stessa reazione. Stranamente, sono rimasto subito soddisfatto delle dimensioni, nonostante la mia forte antipatia per le dimensioni più grandi degli altri smartwatch.

Negli ultimi due anni mi sono orientato quasi esclusivamente verso smartwatch più piccoli, da quando ho iniziato a utilizzare il Pixel Watch originale. La combinazione di Fitbit e l’esperienza pulita del sistema operativo Wear è stato ciò che mi ha spinto a provare questa dimensione più piccola, ma me ne sono subito innamorato e ho iniziato a preferirlo.

Pertanto, quando ho iniziato a utilizzare Pixel Watch 3 da 45 mm, mi aspettavo di terminare la recensione, tornare al modello da 41 mm e smettere di utilizzare l’orologio. Tuttavia, non posso sfuggire al fascino di questo modello più grande.

C’è qualcosa nei dispositivi Google che riesce a suscitare interesse con queste dimensioni più grandi. Non sembra fastidiosamente grande come gli altri smartwatch, ma offre comunque gli stessi vantaggi. Ho amato la totale mancanza di Qualunque Non devo preoccuparmi della durata della batteria – non che Pixel Watch 3 da 41 mm, o Pixel Watch 2, abbiano più problemi con la batteria – e lo spazio aggiuntivo sullo schermo è stato davvero utile per app come Google Home e persino messaggi semplici.

Tuttavia, allo stesso tempo, mi ritrovo ad apprezzare la dimensione di 41 mm come ho sempre fatto, e le cornici più sottili fanno una notevole differenza in termini di usabilità.

La cosa importante per me è il posizionamento della band.

Il Pixel Watch 3 da 45 mm ha completamente invertito la debacle del braccialetto di Google. Sono disponibili opzioni di terze parti Ancora di più Sono diventati rari grazie ad un connettore aggiornato che funziona solo sulla misura più grande, e neanche le opzioni di bracciale precedenti sono più disponibili. Essendo una persona che ha utilizzato un Pixel Watch sin dall’inizio e ha creato una collezione della band negli ultimi due anni, ricostruire la mia collezione mi costerebbe centinaia di dollari e non ci sarebbero molte opzioni per l’acquisto. dimensioni affatto maggiori.

Questa è la cosa principale del Pixel Watch 3 più grande che odio. Lui vuole da usare, ma non voglio regalare i tanti cinturini che ho collezionato.

Se Pixel Watch 3 (45 mm) è la dimensione che stavi aspettando, è perfetto. Ma per gli attuali proprietari come me, è uno strano dilemma. Stai abbandonando ciò a cui sei abituato, ciò su cui hai costruito la tua collezione, per qualcosa che è migliore per certi versi, ma fondamentalmente molto simile? È una decisione difficile!

Qual è la tua opinione? Quale Pixel Watch 3 stai utilizzando, se presente?

Le novità più importanti di questa settimana

Android 15 QPR1 Beta 2 presenta grandi cambiamenti

Google ha rilasciato giovedì la seconda beta dell’aggiornamento QPR1 ad Android 15 che ha apportato diversi miglioramenti ai tablet. È arrivata la modalità desktop e sono tornati i widget della schermata di blocco. Vedi sotto per tutte le nuove modifiche.

Aggiornamenti di Google TV e impostazioni dello Streamer

Questa settimana abbiamo visto alcuni importanti aggiornamenti su Google TV. Sono arrivati ​​un sacco di nuovi canali gratuiti, Chromecast con Google TV ha ricevuto un nuovo aggiornamento e Google si sta preparando a lanciare Google TV Streamer nel suo negozio.

Samsung lancia One UI 6.1.1

Questa è stata anche una settimana importante per gli aggiornamenti Samsung, con One UI 6.1.1 ora disponibile per gli utenti. L’aggiornamento è stato distribuito ampiamente per il Galaxy S24 all’inizio della settimana e dopo pochi giorni ha iniziato ad espandersi a molti altri dispositivi Galaxy.

Altre storie principali

Dal resto delle 9 alle 5

9to5Mac: Esperienza pratica: iPhone 16 e iPhone 16 Pro [Videos]

9to5Giocattoli: Razer lancia la tastiera wireless BlackWidow 75% di prossima generazione con display OLED e altro ancora

Elettrico: La versione 12.5 Full Self-Driving di Tesla non è riuscita ad avviarsi su HW3, quindi cosa succede dopo?