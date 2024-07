I conti del principe William

A luglio, il principe William avrebbe vietato al fratello minore di tornare nella famiglia reale. I fratelli avevano in precedenza una relazione stretta, ma sono stati completamente allontanati da quando il Duca e la Duchessa di Sussex hanno abbandonato la vita di palazzo nel 2020 e si sono trasferiti negli Stati Uniti.

Ingrid Seward, direttrice della rivista Majesty e autrice della biografia May Mia madre ed io recensione sopra Specchio : “William è sensibile, ama le regole ed è paziente. Il suo rapporto con il fratello minore Harry lo ha reso più triste di quanto volesse ammettere. Tuttavia, trova più facile troncare il rapporto piuttosto che permettersi di essere costantemente turbato.”

Secondo gli esperti reali, la decisione di tagliare completamente fuori suo fratello minore è stata difficile per William, ma più facile del costante disagio. Foto: Getty Images.

A metà luglio, la corrispondente reale della BBC Jenny Bond ha confermato sulla rivista SÌ! Il Principe di Galles ha assunto una posizione dura e ferma nei confronti della sua relazione interrotta con Harry.

“William ha sempre avuto un carattere forte. Penso che la sua infanzia difficile lo abbia reso duro e determinato. È noto per essere testardo. Quando prende una decisione, rimane fedele alla sua decisione”.

La signora Bond ha commentato che William è diventato il tutore della famiglia reale britannica dalla morte della regina Elisabetta II e del principe Filippo. Secondo l’esperto il padre di tre figli è sicuramente una persona rispettata in famiglia e le sue opinioni hanno una grande influenza.

La Bond ha aggiunto che il rapporto già interrotto tra i fratelli è peggiorato quando le memorie hanno suscitato scalpore aggiuntivo di Harry è uscito nel gennaio 2023. Senza contare che Harry e Meghan stanno portando avanti anche una serie di progetti, ognuno dei quali rivela nuovi dettagli sulla vita a palazzo, come un’intervista esclusiva con Oprah Winfrey nel marzo 2021 e la preparazione di un documentario che porta il nome di due persone. Non sorprende che questi progetti redditizi abbiano aumentato il conflitto esistente tra le Case di Sussex e Windsor.

Prima che Harry si sposasse, lui, William e Kate erano un trio inseparabile. Tuttavia, tutto è finito nel 2020. Le successive “bombe” sganciate da Harry e Meghan si sono rivelate troppo da sopportare per la famiglia gallese. Nel contesto attuale, con Kate che deve sottoporsi alla chemioterapia a causa del cancro, con 3 bambini piccoli di cui occuparsi e il peso dei doveri reali, la famosa coppia ha deciso di tagliare completamente i legami con il Duca e la Duchessa di Sussex e concentrarsi sulla loro relazione positiva.

William e Kate hanno scelto di ignorare il Duca e la Duchessa di Sussex perché la vita riserva troppe preoccupazioni e non vogliono altra negatività. Foto: Getty Images.

Harry e William non si vedono dal funerale della regina Elisabetta II nel settembre 2022. Nel frattempo, l’ultima volta che Harry ha incontrato re Carlo è stato a febbraio, quando il principe dai capelli rossi è tornato a Londra (Regno Unito) dopo che a suo padre è stata diagnosticata una malattia. cancro. Tuttavia, la riunione a Clarence House durò solo 45 minuti.

A maggio, Harry tornò in Inghilterra per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games, un evento sportivo per soldati feriti e malati. Tuttavia, nonostante la breve distanza, non ha incontrato nessun membro della famiglia reale.