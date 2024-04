I giocatori di pallamano cechi saranno nel paniere dei giocatori peggiori e quarti nel sorteggio europeo

La squadra ceca si è qualificata per la fase finale dal secondo posto nel girone di qualificazione a quattro giocatori, che si è concluso il 7 aprile. Le rappresentative femminili sono riuscite a malapena a raggiungere il terzo canestro e sono al primo posto tra le sei nazioni più basse. Insieme a loro, Slovacchia, Portogallo, Ucraina, Turchia e Isole Faroe sono tra i contendenti alle qualificazioni per il quarto basket. Dahl's Wings non può affrontare nessuna di queste squadre.

Per la prima volta, 24 paesi parteciperanno al Campionato Europeo femminile. Il torneo si svolgerà in Ungheria, Austria e Svizzera dal 28 novembre al 15 dicembre e tutte le squadre ospitanti giocheranno nel secondo paniere.

Il sorteggio, che avrà luogo giovedì alle 18:00 a Vienna, dividerà i partecipanti in sei gironi base da quattro. Di queste, le prime due squadre si qualificano sempre per la fase successiva, ovvero i due gironi da sei membri dei quarti di finale. Il torneo culmina a Vienna con i norvegesi che difendono la medaglia d'oro.

Dahl ha preso in mano la squadra l'estate scorsa e l'ha portata a qualificarsi per i due tornei principali. Ai Mondiali dello scorso anno, la Repubblica Ceca fece il suo meglio con l'ottavo posto, assicurandosi così la prima partecipazione alle qualificazioni olimpiche, ma non ci riuscì. Il contratto di Dahl scade a fine stagione e non è chiaro se continuerà con la squadra.