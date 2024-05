I leak di Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold suggeriscono colori tenui

I nomi in codice colorati per i prossimi dispositivi Google spesso trapelano molto prima delle risorse ufficiali o delle immagini live. Analizzando gli sfondi oggi, puoi dare un’occhiata ai colori di Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold.

I nomi in codice dei colori sono condivisi, i quali potrebbero non essere pubblicati o modificati prima di allora Corpo del robot Noi siamo:

Pixel 9

Ossidiana

Porcellana

Odore

Peonia

Pixel 9 Pro e 9 Pro XL

Ossidiana

Porcellana

nocciola

rosa

Pixel 9 Pro pieghevole

Ossidiana

Porcellana o “oro”

L’ossidiana è di un colore nero chiaro, come evidenziato dalle immagini dal vivo trapelate. Una cosa da tenere a mente è il ruolo che le finiture lucida (Pixel 9) e opaca (Pixel 9 Pro) avranno sul pannello posteriore.







La ceramica è l’altro comune denominatore tra questi quattro telefoni. Sul Pixel 8a (mostrato sopra), tende maggiormente al beige piuttosto che al bianco puro.

In termini di colori unici, abbiamo Jade sul Pixel 9. L’anno scorso, Jade è diventato un colore miele scuro sul Pixel 8 che potrebbe essere confuso con il grigio. Era più scuro dell’Hazel del 7 Pro. Peony sarà un’altra iterazione che si tradurrà in Rose al momento del lancio.











Pixel 7 Pro, Pixel 8

Nella serie Pixel 9 Pro abbiamo Hazel e Rose. Questi sono, in particolare, i colori di lancio finali del piccolo telefono dello scorso anno. Tuttavia, se oggi sono solo nomi in codice, ciò suggerisce che il colore/nome sarà diverso al momento del lancio.

Entrambi saranno un po’ più attenuati rispetto al Mint e al Bay presenti oggi sull’8 Pro, con Google che spera che non diminuisca la vivacità che ha aiutato il Pixel 8 Pro blu a risaltare. Rose certamente non sembra audace come Coral sul Pixel 7a.











Pixel 7a, Pixel 8

Sul fronte Pixel 9 Pro Fold aspettiamo una possibile iterazione con l’attuale porcellana che ai miei occhi è decisamente oro.











Piega pixel