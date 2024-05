Può il Inter Ad occupare il terzo posto in classifica, ma è molto vicina a Napoli e Milan, che si contendono il primo posto in campionato, visto che solo 7 punti separano i “Nerzorrie” dalla capolista.

È interessante notare che nel 13 ° turno del campionato italiano, la squadra milanese affronterà il Napoli in una partita che potrebbe ravvivare le speranze dei giocatori dell’Inter di vincere lo scudetto.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha ammesso che la sua squadra ha bisogno di migliorare nei grandi match, visto che momenti di inattività difensiva e incoerenza in alcune aree gli sono costati caro in questa stagione.

“Non è decisivo, ma è molto importante, come è avvenuto contro il Milan. Abbiamo due punti in meno rispetto allo scorso anno in campionato e abbiamo giocato più trasferte. “Milan e Napoli stanno avendo un ritmo che non vedevamo da anni. 40 anni”, ha confermato Inzaghi nella conferenza stampa in programma.

Poi ha aggiunto:

“Sappiamo che avremmo meritato di più contro Juventus, Atalanta e Milan, ma abbiamo ottenuto tre pareggi. Dobbiamo fare di più nei big match, da domani ci manca qualcosa… qualcosa in più, perché statisticamente siamo in buona condizione Posizione meritavamo di più nei “Big Match, ma ovviamente dobbiamo fare di più”.