I lupi arrivano in Italia | BP Sport Niagara

Diciannove giocatori del St. Catharines Roma Wolves partiranno lunedì per l’esperienza di una vita.

I giocatori, insieme agli allenatori Mark Bolton, Walter Camelino, Carmen Salerno, Bianca Salerno e Riley Bolton, si recano in Italia per partecipare alla competizione Italiana Slam vs. Professional. Le partite si svolgeranno nella città di Assisi in Umbria, a circa due ore da Roma e Firenze.

L’allenatore della Roma Men’s League1 e il nativo italiano Federico Torreziani hanno contribuito a mediare l’accordo.

“Sono molto orgoglioso che la squadra femminile HP U17 sia stata selezionata per far parte di questo importante torneo”, ha detto Torreziani. “Quando la Federazione Italiana mi ha chiesto di trovare una squadra canadese, ho visto un’opportunità unica per i nostri giocatori e sono molto entusiasta di vederli competere nuovamente per club professionistici.

“Anche se il mio ruolo personale è per lo più limitato alla posizione di allenatore della prima divisione maschile, il club sta cercando di creare opportunità per giovani giocatori di talento (sia maschi che femmine) per viaggiare all’estero ed esplorare la scena calcistica europea. Questi programmi di scambio con gli italiani venire in Canada e canadesi in Italia Funziona perfettamente nella nostra missione di valorizzare le esperienze culturali per le giovani menti.

La Roma ha creato la rosa attraverso il suo Programma High Performance, selezionando 19 giocatori delle squadre Under 16, Under 17 e Under 18 tra circa 50 giocatori che avevano provato.

“Abbiamo messo insieme una buona squadra”, ha detto Mark Bolton.

Si prevede che la competizione sarà intensa, ma Mark Bolton guarda al viaggio non solo da una prospettiva calcistica.

“Sono sempre stato dell’opinione che l’esperienza di vita sia probabilmente una delle cose più importanti che si possano fare”, ha detto. “Penso che tutto fuori dal campo sia importante tanto quanto ciò che accade sul campo. Poter offrire questa opportunità a queste ragazze è incredibile per me e incredibile per loro.

“È diverso da qualsiasi altra cosa.”

Inoltre la Federazione Italiana si fa carico della maggior parte delle spese settimanali.

“Dobbiamo arrivarci. Avevamo voli e assicurazioni e abbiamo ricevuto tutte le nuove offerte. Non siamo il Team Canada ma siamo una squadra canadese e ci inseriscono questa settimana”, ha detto Mark Bolton. “È un’esperienza straordinaria per loro.”

Abby Green, una studentessa sedicenne dell’undicesimo anno della St. Francis School, non vede l’ora di partire.

“È così emozionante. Siamo così entusiasti di riunirci come una squadra”, ha detto “Siamo tutti davvero entusiasti di provare il gelato e la pasta in Italia! E tutti vogliono abbronzarsi!

Green ha detto che la squadra prende sul serio il calcio.

“In pratica, lavoriamo per mantenere la concentrazione sul duro lavoro. Se ci alleniamo duramente come squadra, entreremo e giocheremo duro come squadra”.

Olivia Hunsinger, una studentessa diciassettenne dell’undicesimo anno della Sir Winston Churchill School, non vede l’ora di fare un giro turistico. La squadra esplorerà Roma per un giorno.

“Sono così emozionata. Sarà un’esperienza straordinaria”, ha detto.

Talia Camelino, una studentessa del decimo anno della Governor Simcoe School, è ansiosa di vedere cosa ha da offrire l’Italia.

“Non credo che nessuno di noi sia mai stato in Italia, quindi siamo davvero emozionati e non sappiamo bene cosa aspettarci. Penso che l’obiettivo sia andare e imparare perché giocheremo contro squadre di alto livello vogliamo divertirci come squadra”, ha detto. “Onestamente, il nostro risultato principale è “Divertirsi, uscire e avere una buona competizione, questo è l’obiettivo di questo e del legame di squadra”.

Caro lettore. Se ti piace questa storia o una delle altre 6.000 sul nostro sito, ti invitiamo a fare clic sul pulsante “Sostienici” sul lato destro della nostra home page e a dare un contributo PayPal al nostro sito. Il tuo supporto sarà molto apprezzato. Se sei un imprenditore, valuta la possibilità di fare pubblicità sul nostro sito web. I nostri prezzi sono ragionevoli e diamo molta visibilità alla tua attività. Contatta bpotrecz@outlook.com per ulteriori informazioni.