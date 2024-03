Il trucco del cellulare che non conoscevi è l'invio di messaggi quando non hai WiFi o dati mobili

Ogni giorno usiamo WhatsApp, abbiamo cellulare Spesso è aperto per chattare piuttosto che per effettuare chiamate, motivo per cui è molto importante essere a conoscenza degli ultimi aggiornamenti e anche degli ultimi trucchi tecnologici.

In questa nota ti spiegheremo passo dopo passo in modo che tu abbia sempre a portata di mano la possibilità di utilizzare l'applicazione di chat sul tuo dispositivo cellulare Senza internet, anche quando sei in viaggio o in un luogo dove il tuo cellulare non ha copertura, potrai comunicare tramite WhatsApp.

Questa configurazione è fondamentale se hai intenzione di viaggiare.

Usare WhatsApp senza Internet non è magico, è una nuova funzione della stessa applicazione e puoi verificarla sul tuo dispositivo cellulare. Si chiama agente È ciò che ti permette di connetterti a un server per accedere a un segnale Internet, senza bisogno di dati mobili o Wi-Fi a portata di mano, il che significa che questa funzione fungerà da intermediario tra il client e il tuo server..

Passo dopo passo per connettersi su Android

Assicurati che la versione di WhatsApp sul tuo dispositivo sia aggiornata cellularedeve essere l'ultima cosa che esiste. Nella scheda Chat, tocca il menu a tre punti nella parte superiore dello schermo e seleziona Impostazioni.

Tutti i cellulari dotati dell'ultima versione dell'app possono accedere a questo trucco.

Una volta in Impostazioni, vai su Archiviazione e dati e poi vai su Proxy. Fai clic nel punto in cui è indicato “Utilizza proxy”. Fare clic e impostare il proxy, quindi inserire l'indirizzo e premere “Salva”.

Se hai stabilito correttamente la connessione, apparirà un clic verde.

Passo dopo passo da iPhone

Come con Android, devi avere l'ultima versione di WhatsApp sul tuo dispositivo cellulare. Vai su Impostazioni per questa app, quindi su Archiviazione e dati, tocca Proxy e tocca Usa proxy. Connettiti all'indirizzo proxy e fai clic dove dice “Salva”.

Inserisci il codice proxy.

Come su Android, se hai stabilito correttamente la connessione, vedrai un clic verde. Tieni presente che il codice è un numero che ti viene fornito dal server proxy a cui desideri connetterti e puoi notarlo quando lo fai passo dopo passo.

Dati aggiuntivi

Va notato che utilizzando WhatsApp con Questa funzione non mette a rischio il tuo telefonoMeta ha annunciato che ciò non pregiudica l'elevato livello di sicurezza e privacy che l'applicazione fornisce a tutti gli utenti.

Non preoccuparti, è tutto sotto controllo.

“I tuoi messaggi e le tue chiamate personali rimarranno protetti con la crittografia end-to-end. Ciò significa che solo tu e la persona con cui stai comunicando potrete accedervi e nessun altro potrà vederli, nemmeno i server proxy, WhatsApp o Meta.” loro hanno detto.