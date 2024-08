I tardigradi intrappolati nell’ambra rivelano segreti vecchi di milioni di anni: ScienceAlert

I tardigradi, quelle minuscole, microscopiche creature a otto zampe ritenute tra gli organismi più forti sulla Terra, sono vissuti molto tempo fa. Secondo il loro orologio molecolare, queste creature adattabili apparvero per la prima volta prima del periodo Cambriano, circa 541 milioni di anni fa, e da allora hanno continuato a spostarsi in tutto il mondo.

Oggi i tardigradi possono essere trovati in gran parte vivi Ovunque sulla Terra Dalla tundra ghiacciata al deserto arido fino al fondo dell’oceano, i tardigradi hanno trovato il modo di sopravvivere e prosperare. Ma nonostante il loro successo e la loro ubiquità, la documentazione fossile contiene pochissimi esemplari.

Non c’è da stupirsi. Sono di dimensioni molto piccole e relativamente morbide; Quando muoiono, si decompongono rapidamente e i loro corpi non sono adatti ai rigori della fossilizzazione. Esistono, tuttavia, alcuni antichi tardigradi che sono sopravvissuti per milioni di anni, grazie alla magia dell’ambra.

Gli esseri umani hanno recuperato solo quattro esemplari di tardigradi rimasti bloccati nella resina appiccicosa di un albero che si era indurita fino a diventare ambrata, risalente al… Circa 150 milioni di anni fa. Queste creature sono preziose: potrebbero far luce sull’evoluzione dei tardigradi e forse sulle loro incredibili capacità di sopravvivenza.

Tuttavia, le creature contenute nell’ambra possono essere difficili da studiare, ed è stato difficile collocare gli esemplari in posti ordinati nell’albero genealogico dei tardigradi. L’ambra può essere scura e torbida e può essere tardigrada Noi siamo veramente piccoloTre dei tardigradi dell’ambra sono stati studiati e nominati, ma il quarto rimane sfuggente, troppo piccolo per essere identificato in dettaglio.

Un team di zoologi guidato da Mark Mabalo dell’Università di Harvard è riuscito a superare questa sfida. Hanno usato una tecnica chiamata Microscopia confocale a fluorescenza Che utilizza un minuscolo foro stenopeico per ottenere immagini più dettagliate di oggetti microscopici È possibile ottenerlo Utilizzando un microscopio ad ampio campo.

I ricercatori hanno studiato due esemplari di tardigradi incisi nello stesso pezzo di ambra canadese, risalenti al periodo Cretaceo, cioè tra 72 e 83 milioni di anni fa, durante l’ultima era dei dinosauri non aviari. E potete vedere voi stessi i risultati della tecnica del microscopio confocale: sono riusciti a ottenere immagini più dettagliate dei tardigradi rispetto ai tentativi precedenti.

Il primo tardigrado è noto come Bjorn lesseÈ stato nominato e descritto decenni fa, nel 1964. Attraverso immagini più approfondite di paneI ricercatori sono riusciti a distinguere caratteristiche fisiche sfuggite a studi precedenti, tra cui la forma dei suoi piccoli artigli e la mancanza di creste sul suo corpo piccolo e rugoso.

Per la prima volta abbiamo visto in dettaglio i secondi tardigradi nell’ambra, che un tempo si pensava fossero troppo piccoli e troppo mal conservati per poter distinguere molti dettagli. A questo piccolo angolo è stato dato ufficialmente un nome, Aerobio dattiloe ha dedicato il proprio ramo al grande e complesso albero genealogico.

Lui ama pane, UN. Dattilo Sono a forma di botte, non hanno sporgenze e hanno artigli distintivi all’estremità delle loro otto zampe. Gli artigli di entrambe le specie sono simili tra loro, così come gli artigli di una famiglia di tardigradi chiamata Hypsibioidea. In tutte e tre le specie, gli artigli ricurvi verso il corpo sono più corti di quelli ricurvi in ​​direzione opposta, indicando che entrambe le specie appartengono a questo gruppo.

pane E UN. Dattilo Sono estinti da tempo, ma altre specie di Hypsibioidea sono ancora vive oggi. pane E UN. Dattilo Finalmente si riunirono ai loro tardigradi.

È interessante, tuttavia, che i tentacoli UN. Dattilo Notevolmente più lungo sul paio di zampe posteriori. Questa coppia di artigli ricorda gli artigli dell’omonimo genere tardigrado IsoipsibiusQuesto strano tratto è stato osservato in altre specie di tardigradi ancora vive oggi, suggerendo che il quarto paio di zampe del tardigrado potrebbe aver avuto una storia evolutiva diversa rispetto alle altre tre paia di zampe dello stesso tardigrado.

L’analisi ha inoltre consentito ai ricercatori di giungere ad alcune conclusioni sulla storia evolutiva dei tardigradi. Esistono due razze principali: Non eterocromicoche vivono principalmente nell’oceano, principalmente d’acqua dolce eutardigradi.

Sebbene entrambi pane E UN. Dattilo Questi organismi sono considerati organismi tardivi e la loro età suggerisce che i lignaggi divergevano circa 500 milioni di anni fa, una data leggermente successiva a quanto pensassero gli scienziati.

Confrontando i due fossili con i tardigradi moderni, i ricercatori sono stati in grado di determinare la linea temporale per l’emergere del superpotere dei tardigradi: la capacità di disidratarsi quasi completamente ed entrare in uno stato di dormienza per periodi di tempo indefiniti. Questa capacità è apparsa al più tardi 180 milioni di anni fa e potrebbe risalire a 420 milioni di anni fa.

Questo è un arco di tempo che copre molte delle estinzioni di massa che la Terra ha vissuto e può fornire indizi sulla straordinaria longevità di questi magnifici animali.

“L’acquisizione di capacità di biocodificazione da parte di questi tardigradi in questo periodo potrebbe essere stato uno dei fattori che li hanno aiutati a evitare l’estinzione”. Scrivono i ricercatori.

I loro risultati sono stati pubblicati in Biologia della comunicazione.