Se hai difficoltà a scrivere un’email… Google ti offre la soluzione

Google sta introducendo due importanti aggiornamenti alle funzionalità del suo strumento di intelligenza artificiale, Gemini, in Gmail, con l’obiettivo di semplificare il processo di scrittura delle email sia su piattaforme web che mobili. Queste due nuove funzionalità, “Aiutami a scrivere” e “Rifinisci la mia bozza”, sono progettate per aiutare gli utenti a perfezionare i propri messaggi senza sforzo, rendendo la comunicazione professionale più fluida ed efficiente.

Sviluppare le capacità dei Gemelli

Il costante impegno di Google nel migliorare gli strumenti di produttività ha portato all’introduzione di queste nuove funzionalità Gemini, sulla base del successo di Help Me Write e del recente lancio del riepilogo delle email nell’app mobile Gmail. Gli ultimi aggiornamenti includono un’opzione di redazione ottimizzata che perfeziona il contenuto delle e-mail sia sul Web che sui dispositivi mobili, nonché scorciatoie per un accesso rapido alla redazione e alla modifica delle e-mail su Android e iOS.

Questi miglioramenti sono particolarmente utili per gli utenti che spesso si ritrovano bloccati con bozze di email incomplete e incerti su come adattare i propri messaggi per ottenere il tono o la chiarezza desiderati. Con le funzionalità aggiornate di Gemini, gli utenti possono ora scegliere tra diverse opzioni basate sull’intelligenza artificiale per migliorare le proprie e-mail, tra cui Formale, Dettagliata e Breve. Questi strumenti consentono una maggiore flessibilità e precisione nella formulazione delle email, garantendo che ogni messaggio sia perfettamente adattato al destinatario.

Nuovi strumenti forniscono il supporto di cui alcuni utenti hanno bisogno per scrivere e-mail in modo rapido e accurato (Shutterstock)

Come funzionano le funzionalità Gemini?

Quando si utilizza l’opzione “Migliora la mia bozza”, gli utenti possono scegliere tra le opzioni di ottimizzazione disponibili per modificare il tono e la struttura delle proprie e-mail. Ad esempio, selezionando “Formale” si conferirà all’e-mail un tono più formale, rendendola adatta alla corrispondenza professionale. L’opzione “Dettaglio” aggiunge più dettagli al contenuto, approfondendo i punti principali, mentre l’opzione “Scorciatoia” condensa il messaggio per renderlo più conciso e chiaro.

Inserisci note preliminari

Le capacità di Gemini vanno oltre le semplici modifiche del testo; Gli utenti possono inserire note approssimative in una bozza, con un minimo di 12 parole, e Gemini può trasformare tali note in un’e-mail lucida pronta per essere inviata. Questa funzionalità è particolarmente utile per coloro che hanno bisogno di redigere rapidamente un’e-mail, ma hanno bisogno di aiuto per perfezionare le proprie idee in messaggi coerenti e professionali.

Sui dispositivi mobili, l’integrazione di queste funzionalità è semplice. Quando si inizia con una bozza di email vuota, il collegamento Help Me Write è subito disponibile nel corpo dell’email, guidando gli utenti attraverso l’intero processo di scrittura. Se la bozza contiene già del testo, diventa attiva l’opzione “Revisiona Bozza”, che fornisce ulteriori strumenti di revisione per perfezionare il messaggio. Gli utenti possono accedere a queste funzionalità semplicemente scorrendo verso destra sull’opzione “Revisiona bozza”, rendendo il processo di modifica rapido e facile da usare.

Gli aggiornamenti Gemini in Gmail rappresentano un modo più efficiente ed efficace per gestire le comunicazioni email (Shutterstock)

Inizia a utilizzare Gemini in Gmail

Le opzioni “Aiutami a scrivere” e “Migliora la mia bozza” sono ora disponibili su piattaforme Web, Android e iOS. Queste funzionalità sono abilitate per impostazione predefinita per tutti gli utenti e non possono essere disabilitate, garantendo a tutti l’accesso a questi potenti strumenti.

I clienti di Google Workspace con componenti aggiuntivi selezionati come Gemini Business and Enterprise, Gemini Education, Education Premium o Google One AI Premium avranno accesso a queste nuove funzionalità Gemini. L’ultima versione, Gemini 1.5 Pro, include miglioramenti significativi rispetto al suo predecessore, fornendo una migliore comprensione e prestazioni più veloci, rendendolo un aggiornamento prezioso per chiunque desideri migliorare la propria esperienza di redazione di e-mail.

Il futuro delle comunicazioni e-mail

Poiché la posta elettronica rimane la pietra angolare delle comunicazioni professionali e personali, strumenti come Gemini in Gmail stanno diventando sempre più importanti. Queste funzionalità basate sull’intelligenza artificiale non solo fanno risparmiare tempo, ma migliorano anche la qualità delle comunicazioni e aiutano gli utenti a creare facilmente e-mail professionali e ben organizzate.

L’introduzione di queste funzionalità da parte di Google riflette il passaggio a soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che semplificano le attività quotidiane mantenendo un elevato livello di qualità.