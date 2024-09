I tifosi italiani si rifiutano di cantare l’inno israeliano

Circa 50 tifosi italiani hanno voltato le spalle all’inno nazionale israeliano prima della partita di UEFA Nations League di ieri sera, mentre un annunciatore dello stadio ha disturbato la squadra della nazionale italiana durante la partita.

I tifosi italiani presenti a Budapest per la partita di UEFA Nations League tra la Nazionale italiana e Israele ieri sera hanno voltato le spalle all’inno israeliano in segno di protesta.

La partita si è svolta alla Bozick Arena di Budapest, che è stato lo stadio principale di Israele dopo la drammatica escalation della guerra in Medio Oriente nell’ottobre 2023.

Corriere della Sera Rapporti Budapest è stata scelta per ospitare le partite casalinghe della nazionale israeliana, in quanto la Federazione ungherese è l’unica che garantisce la sicurezza e non issa bandiere palestinesi durante le partite. I tifosi della Nazionale italiana però hanno trovato il modo di protestare contro Israele.

Il quotidiano Corriere ha riferito che durante la partita si è verificato un altro piccolo incidente, quando l’annunciatore dello stadio ha incoraggiato cori a sostegno della squadra israeliana. Questa convocazione ha fatto arrabbiare la Federazione Italiana e la Federcalcio Europea, che hanno sollecitato il divieto di queste pubblicità.

Israele e Italia si affronteranno nella gara di ritorno a Udine il 14 ottobre. Per lo stesso giorno era già stata annunciata una manifestazione a sostegno della Palestina, estranea agli ultras e al calcio italiano.