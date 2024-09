iOS 18 rilasciato oggi: assicurati che il tuo iPhone lo supporti

L’ultimo sistema operativo per iPhone di Apple, iOS 18, offre una serie di nuove funzionalità e miglioramenti ai nuovi e vecchi iPhone. È il più grande aggiornamento software di Apple dell’anno e la società dovrebbe rilasciarlo lunedì 16 settembre, probabilmente intorno alle 10:00 PT/13:00 ET, in base alle versioni precedenti. Continua a leggere per scoprire se il prossimo sistema operativo mobile di Apple funzionerà sul tuo modello di iPhone.



iOS 18 è compatibile con iPhone XR, quindi è compatibile anche con iPhone XS e iPhone

In altre parole, iOS 18 è compatibile con gli stessi modelli di iPhone di iOS 17:

iPhone15

iPhone 15 Più

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone14

iPhone 14 Plus

iPhone 14Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone13

iPhone 13mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone12

iPhone 12mini

iPhone 12Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhoneXS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2a generazione)

iPhone SE (3a generazione)

iPadOS 18 non supporta più i modelli di iPad con chip A10X Fusion, quindi iPadOS 18 è compatibile con i seguenti modelli di iPad:

iPad Pro: 2018 e successivi

iPad Air: 2019 e successivi

iPad mini: 2019 e successivi

iPad: 2020 e oltre

Tieni presente che iOS 18 verrà preinstallato sui nuovi modelli di iPhone 16 quando verranno lanciati venerdì 20 settembre. Se non sei sicuro del modello di iPhone o iPad che possiedi, vai a Impostazioni -> Generali -> InformazioniTroverai il nome del modello elencato lì.

Per un riepilogo dettagliato di tutto ciò che ci aspettiamo in iOS 18 e iPadOS 18, assicurati di controllare il nostro riepilogo dedicato facendo clic sul tag in fondo a questo articolo.

Funzionalità di intelligenza di Apple



Mentre iOS 18 apporta numerosi miglioramenti al momento del lancio, Apple ha anche annunciato diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sotto il banner Apple Intelligence, che verranno rilasciate nei futuri aggiornamenti.

Tra le prossime aggiunte c’è un assistente di scrittura AI, che può aiutarti a riscrivere il testo in stili diversi, rivedere la tua scrittura e creare riassunti per contenuti più lunghi. La nuova app Image Playground ti consentirà inoltre di creare e modificare immagini generate dall’intelligenza artificiale in base a descrizioni di testo o immagini esistenti.

Siri è destinato a ricevere un importante aggiornamento, acquisendo la capacità di comprendere il contesto personale da e-mail, messaggi e foto, fornendo risposte più accurate e personalizzate. Inoltre, Apple prevede di introdurre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale nell’app Foto, incluso uno strumento “Pulisci” per rimuovere elementi indesiderati dalle tue foto.

Il primo set di queste funzionalità di Apple Intelligence, sebbene non disponibile nella build iniziale di iOS 18, dovrebbe arrivare al rilascio di iOS 18.1 a ottobre, con un’implementazione continua in iOS 18.2 a dicembre e oltre.

È importante notare che le funzionalità di Apple Intelligence hanno requisiti di compatibilità del dispositivo diversi rispetto alla versione iniziale di iOS 18. Per tutti i dispositivi che supportano Apple Intelligence, consulta il nostro articolo dedicato su questo argomento.