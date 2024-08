I viticoltori tedeschi visitano l’azienda vinicola Oud Conynsbergh: “Visitare il Belgio per la prima volta come paese vinicolo”

L’azienda vinicola Oud Conynsbergh ha accolto una ventina di viticoltori del Palatinato tedesco. Attraversano il Belgio e i Paesi Bassi per scoprire nuove prospettive sulla viticoltura.

A Oud Conynsbergh, ai tedeschi fu servito un bicchiere di spumante e visitarono il vigneto a Mussenhoevelaan. La tenuta vinicola Boechouts è nota per i suoi effetti biologici.

“Ma i viticoltori tedeschi stanno anche cercando modi per gestire l’impatto del cambiamento climatico sul raccolto e sul vino. Uno studio suggerisce che entro il 2040, metà del vino prodotto in Germania sarà costituito da vino bianco e l’altra metà da vino rosso. Nel 2000, la quota “Questo perché l’uva Syrah, che normalmente prospera nella regione del Rodano, ora viene coltivata bene in Germania”, afferma Chris van de Sompel di Oud Conynsbergh.

L’autobus si diresse al mulino e al vigneto. Foto: Philip Spuelders

I viticoltori erano ex studenti della scuola di vinificazione dell’Institut für Weinbau und Oenologie del Palatinato. “Ogni anno facciamo un viaggio alla scoperta di qualcosa di nuovo nel nostro settore Abbiamo fatto il giro del mondo visitando USA, Australia, Francia, Italia, Spagna e altri. Ora per la prima volta siamo ospiti nei paesi del vino del Belgio e Paesi Bassi”, afferma il maestro Jürgen Oberhofer. Boechoutse Parel gli piace davvero: “È un vino fresco, aromatico e dal sapore gradevole”. L’imminente raccolto a Boechout appare meno positivo. “Abbiamo abbassato le nostre previsioni per il 2024. Le condizioni con una primavera fresca e umida non erano ideali. Speriamo che se le temperature più calde continueranno fino ad agosto, allora potremo definirlo un anno brutto invece che pessimo”, conclude Van de Sompel.