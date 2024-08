MundoBasket 2023: è tempo dei quarti di finale con Lituania, Serbia e Italia

Mondiali di basket 2023





05.09.2023 | 08:18

MundoBasket 2023 entra oggi nella fase finale (9/5) con le prime due partite dei quarti di finale, mentre la Lituania affronta la Serbia (11:45, ERT1, Novasports Start e LIVE da SPORT24) e l’Italia affronta la squadra statunitense (15:40 , Novasports inizia e vive da SPORT24.

È tempo di crisi per il MundoBasket 2023. I quarti di finale del torneo iniziano oggi (9/5), il che significa che lo slogan ora è: Perdente… perde, poiché il MundoBasket ora passa ai playoff per le partite a eliminazione diretta – nonostante alcuni logica dell’esperienza delle squadre. Eliminazione nella fase finale di 16 partite.

Nella prima partita della giornata, la Lituania imbattuta affronta la Serbia (11:45, ERT1/NOVASPORTS START e live da SPORT24).

Nel secondo match di giornata, l’Italia affronterà gli Stati Uniti d’America (ore 15.40, NOVASPORTS START e diretta da SPORT24), in una partita con particolarità per la presenza di Paolo Panchero nella Nazionale degli Stati Uniti d’America, dopo che l’attaccante del Magic li ha respinti nella seconda partita della giornata. Gli italiani sono all’ultimo minuto.

