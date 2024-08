Il caffè “Third Wave” viene preso di mira quando una donna di Bangalore scopre che una telecamera nascosta filma il bagno; Una telecamera nascosta nel bagno di un bar, nascosta davanti a un bidone della spazzatura; 2 ore di registrazione

Una telecamera nascosta è stata trovata nel bagno di un bar a Bengaluru, Karnataka. Era nascosto nel cestino della spazzatura davanti ai teli igienici. La cosa scioccante è che la registrazione è durata due ore. L’incidente è venuto alla luce dopo che una donna ha avuto un’idea al riguardo. L’incidente è avvenuto sabato 10 agosto al “Third Wave Coffee Outlet” situato su BEL Road a Bangalore.

Una delle persone presenti al bar ha condiviso l’informazione sull’incidente sui social media. L’uomo ha detto che il telefono era accuratamente nascosto in un sacco della spazzatura. Dove era visibile solo la telecamera. Il telefono era in modalità aereo, quindi non si sentiva alcun suono di alcun tipo durante la ricezione di chiamate o messaggi.

Arrestati i lavoratori del bar

Dopo aver trovato il telefono in bagno, la donna ha informato il personale del bar. Si è scoperto che il telefono apparteneva ai dipendenti che lavoravano lì. Il fatto è stato poi denunciato alla polizia. La polizia di Sadashivnagar ha detto che l’amico della vittima aveva presentato una denuncia a questo riguardo. Successivamente, i dipendenti del bar furono arrestati. L’imputato ha circa vent’anni e risiede a Bhadravati, nello stato del Karnataka.

Nei suoi confronti è stato registrato un FIR ai sensi della sezione 77 del codice penale indiano (BNS) (esposizione, acquisizione e diffusione di fotografie private di una donna senza il suo consenso) e della legge sull’informatica (IT).

Dopo la polemica nata per l’accaduto, “Third Wave Coffee” ha reagito sui social. “Siamo rattristati dall’incidente avvenuto nel nostro punto vendita BEL Road a Bangalore”, ha scritto la società. Noi di Third Wave Coffee non tolleriamo assolutamente tale comportamento. Abbiamo rilasciato immediatamente l’accusato.

“Third Wave Coffee” è una famosa catena di caffetterie con punti vendita in tutta l’India. Secondo il sito web dell’azienda, ha più di 90 bar in 6 città dell’India. Third Wave Coffee ha 10 punti vendita solo a Bangalore.