Momenti salienti delle Olimpiadi di Parigi 2024: gli Stati Uniti sono in testa alla classifica, mentre Cina e Giappone sono al secondo e terzo posto | Notizie sui Giochi Olimpici

Sedicesimo giorno | Momenti salienti delle Olimpiadi 2024: l’India conclude il torneo al 71° posto L’India si classificherà al 71° posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 per medaglie totali, con un argento e cinque di bronzo.

Sedicesimo giorno | Aggiornamenti live sulle Olimpiadi 2024: gli USA al primo posto La squadra di basket femminile degli Stati Uniti ha sconfitto la Francia nella partita per la medaglia d’oro, 67-66, portando il paese in cima alla classifica generale delle medaglie. La Cina è scesa al secondo posto.

Sedicesimo giorno | Aggiornamenti live sulle Olimpiadi 2024: USA in testa dopo il terzo quarto Gli Stati Uniti tornano in vantaggio dopo la fine del terzo turno contro la Francia, 45-43.

Sedicesimo giorno | Aggiornamenti in tempo reale sulle Olimpiadi del 2024: gli Stati Uniti devono vincere Gli Stati Uniti devono vincere l’oro nel basket femminile per finire le Olimpiadi del 2024 in cima al medagliere.

Sedicesimo giorno | Aggiornamenti in tempo reale delle Olimpiadi 2024: classifiche dei risultati La squadra francese ha fatto una forte rimonta nel secondo quarto, ora in parità con gli Stati Uniti sul 25-25 dopo la fine del secondo quarto.

Sedicesimo giorno | Aggiornamenti in tempo reale sulle Olimpiadi del 2024: partita per la medaglia d'oro di basket femminile: USA in testa Gli Stati Uniti guidano la Francia 15-9 dopo la fine del primo quarto della partita per la medaglia d'oro del basket femminile.

Sedicesimo giorno | Aggiornamenti in tempo reale sulle Olimpiadi del 2024: prende il via l’evento finale delle Olimpiadi di Parigi L’evento finale dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024 è ora in corso mentre gli Stati Uniti affrontano la Francia nella partita per la medaglia d’oro nel basket femminile.

Sedicesimo giorno | Aggiornamenti in tempo reale sulle Olimpiadi 2024: la Serbia conclude Parigi 2024 con la medaglia d’oro I Sepia hanno battuto la Croazia 13-12 nella partita per la medaglia d’oro di pallanuoto maschile concludendo la loro stagione a Parigi.

Sedicesimo giorno | Aggiornamenti in tempo reale sulle Olimpiadi del 2024: Pallamano maschile: la Danimarca batte la Germania e si assicura l’oro La Danimarca ha battuto la Germania 39-26 nella partita per la medaglia d’oro di pallamano maschile concludendo la sua stagione alle Olimpiadi di Parigi 2024 in bellezza.

Sedicesimo giorno | Aggiornamenti in tempo reale sulle Olimpiadi 2024: partita per la medaglia d’oro di pallamano maschile: Danimarca vs Germania 48″ – La Danimarca guida la Germania 35-20 nella partita per la medaglia d’oro di pallamano maschile. La Germania deve agire rapidamente perché hanno solo 12 minuti rimasti per cambiare le sorti.

Sedicesimo giorno | Aggiornamenti in tempo reale sulle Olimpiadi 2024: Partita per la medaglia d'oro nella pallavolo femminile: l'Italia batte gli Stati Uniti in due set L'Italia sconfigge la campionessa in carica degli Stati Uniti in due set e si assicura la sua prima medaglia d'oro nella pallavolo femminile ai Giochi Olimpici.

Sedicesimo giorno | Aggiornamenti live Olimpiadi 2024: l’Italia avanza nel Gruppo C L’Italia, sul punto di conquistare la sua prima medaglia olimpica nella pallavolo femminile come medaglia d’oro, ora guida il Gruppo C 15-11 contro la campionessa in carica degli Stati Uniti.

Sedicesimo giorno | Aggiornamenti in tempo reale sulle Olimpiadi 2024: Partita per la medaglia d’oro di pallavolo femminile: l’Italia è a un set dall’oro L’Italia vince il secondo girone contro l’Australia con il punteggio di 25-20 e si porta in vantaggio per 2-0 nella partita contro i campioni in carica, gli Stati Uniti d’America.

Sedicesimo giorno | Aggiornamenti in tempo reale sulle Olimpiadi 2024: partita per la medaglia d’oro di pallavolo femminile: l’Italia è in vantaggio L’Italia vince il Gruppo A in casa portandosi in vantaggio per 1-0 sui campioni in carica, gli Stati Uniti.