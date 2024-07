Stadio “16” dentro Euro 2024 Si comincia oggi (29/06) con due partite in diretta: la Svizzera, detentrice della coppa, affronterà l’Italia, mentre la Germania ospitante dovrà superare gli ostacoli della Danimarca.

Svizzera – Italia

La Svizzera si è qualificata comodamente dal Gruppo A, mantenendo il suo record di imbattibilità, ed era molto vicina a finire sopra la Germania prima che Niklas Wilkrug segnasse un pareggio nei minuti di recupero lasciandola al secondo posto. La squadra di Murat Yakin non sembra certamente spaventata da nessun avversario che dovrà affrontare e non ne avrà contro i campioni in carica dell’Italia a Berlino.

“Il primo passo è stato fatto”, ha detto il capitano della Svizzera Granit Xhaka, aggiungendo: “Non vediamo l’ora che arrivi il prossimo turno e il nostro prossimo avversario. Spero che tutti abbiano più rispetto per la Svizzera adesso”.

Nel frattempo, l’Italia aveva bisogno di un drammatico pareggio al 98′ di Mattia Giaccanni per finire seconda nel Gruppo B, un momento che potrebbe rivelarsi decisivo nel loro cammino verso Euro 2024. “Lo stiamo facendo passo dopo passo”, ha detto l’attaccante. Matteo Retegui aggiunge alla Nazionale italiana: “Giocheremo contro un’altra squadra forte, la Svizzera, ma vogliamo vincere e avanzare”.

È interessante notare che queste due squadre, Svizzera e Italia, si sono incontrate nella fase a gironi di Euro 2020 e l’Italia ha vinto 3-0 a Roma.

La partita di stasera si terrà a Berlino e inizierà alle 19:00. Verrà infatti trasmesso online sia tramite ERT1 che online tramite ERTFLIX (clicca qui).

Germania – Danimarca

I padroni di casa della Germania si sono dimostrati forti nel Gruppo A, battendo comodamente Scozia e Ungheria, prima che il pareggio di Niklas Wilkrog nei minuti di recupero contro la Svizzera assicurasse loro la vittoria nel girone. Jamal Musiala, Toni Kroos e Florian Wirtz sono in ottima forma, e a Dortmund la squadra di Julian Nagelsmann si sentirà sicura di raggiungere i quarti di finale degli Europei per la quarta volta nelle ultime cinque competizioni.

Tuttavia, la Danimarca avrà molte possibilità di ottenere un risultato a sorpresa, avendo dimostrato di essere una squadra difficile dopo aver pareggiato tre partite del Gruppo C. Christian Eriksen è un giocatore delizioso, mentre Jonas Veidt e Rasmus Hoylund sono capaci di mettere in difficoltà qualsiasi difesa.

Queste due squadre, Germania e Danimarca, hanno pareggiato tre delle ultime quattro partite, il che potrebbe indicare che stiamo andando verso uno scontro serrato.

La partita di stasera si giocherà a Dortmund e inizierà alle 22:00. Verrà infatti trasmesso online sia tramite ERT1 che online tramite ERTFLIX (clicca qui).