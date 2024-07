5 fantastici satelliti lanciati dalla NASA per osservare la Terra; Sai cosa stai facendo | Notizie scientifiche

I satelliti della NASA hanno svolto un ruolo essenziale nell’arricchimento della conoscenza umana. Non solo, sono stati anche utilizzati e beneficiati quotidianamente dai governi e dal pubblico in generale.

I satelliti della NASA come GOES, POES, Landsat e altri hanno rivelato dati che hanno contribuito a fornire soluzioni reali quasi in tempo reale. (NASA)

L’agenzia spaziale americana osserva e documenta la Terra dallo spazio ormai da decenni attraverso i suoi satelliti, e nel corso degli anni ha rivelato alcuni fatti sorprendenti sul pianeta. La NASA ha studiato la Terra come un sistema integrato che include… La superficie terrestre, la biosfera, la Terra solida, l’atmosfera e gli oceani migliorano la capacità degli scienziati di prevedere il clima, il tempo e i rischi naturali.

Questi satelliti hanno fatto molta strada per approfondire la nostra conoscenza della Terra e fornirci informazioni sui cambiamenti in atto e sulle opportunità di cui l’umanità può beneficiare. Qui diamo uno sguardo a cinque straordinari satelliti che la NASA ha lanciato decenni fa e alcuni più recentemente per far avanzare la conoscenza del nostro pianeta da parte dell’umanità.

1. Il primo satellite meteorologico – TIROS 1

Il 1 aprile 1960, la NASA lanciò TIROS 1, il primo satellite meteorologico della nazione. La Luna ha monitorato la copertura nuvolosa della Terra e i modelli meteorologici dallo spazio e ha anche fornito le prime previsioni meteorologiche accurate.

2. La nuvola

I satelliti Nimbus ci hanno fornito le prime immagini degli uragani dallo spazio, i loro dati hanno contribuito a migliorare le previsioni meteorologiche a lungo termine e hanno fornito alcune delle prime misurazioni globali coerenti della vita vegetale oceanica e dello strato di ozono.

3. GOES e POES

Deriviamo gran parte della nostra conoscenza del tempo da due serie di satelliti meteorologici a lungo termine costruiti dalla NASA chiamati GOES e POES, più di 30 dei quali osservano la Terra dal 1970.

4. Landsat

Il programma satellitare della NASA per studiare le risorse della Terra è iniziato nel 1972 con il lancio di Landsat 1. Landsat svolge un ruolo fondamentale nell’osservazione, comprensione e gestione delle risorse necessarie per la sopravvivenza umana, come cibo, acqua e foreste.

5. Grazia

Le sonde GRACE e GRACE-FO misurano i cambiamenti nel campo gravitazionale della Terra. Queste misurazioni e altri dati aiutano a tracciare il movimento delle masse d’acqua attraverso il pianeta e i cambiamenti di massa all’interno della Terra stessa, e questo aiuta gli scienziati a comprendere aspetti importanti del cambiamento globale.

I satelliti della NASA, le date e gli eventi più importanti sono nella tabella seguente: