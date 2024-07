Il comandante militare di Hamas è stato preso di mira da un attacco israeliano a Gaza / La reazione di Hamas: “Tutti i martiri sono civili”

Persone in piedi tra le macerie di un edificio distrutto dagli attacchi aerei israeliani nella città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Fotografia: Rizq Abdel-Gawad/Xinhua News/Promedia

La radio dell’esercito israeliano ha riferito sabato che il comandante militare del movimento Hamas è stato preso di mira in un attacco contro Khan Yunis a Gaza, che secondo il Ministero della Sanità di Hamas nella Striscia ha provocato la morte di dozzine di palestinesi.

Aggiornamento 14:17 Il Ministero della Sanità di Gaza ha affermato che almeno 71 palestinesi sono stati uccisi nell’attacco israeliano a Khan Yunis, aggiungendo che altri 289 sono rimasti feriti. D’altra parte, l’esercito israeliano ha affermato che Al-Deif si trova in una zona controllata da Hamas, circondata da recinzioni, e la maggior parte dei presenti sono militanti dell’organizzazione.

La radio dell’esercito ha affermato che al momento non è chiaro se il leader militare di Hamas Muhammad al-Deif sia stato ucciso.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato in un comunicato che l’ospedale Nasser di Khan Yunis ha ricevuto 20 corpi e 90 feriti. Non ha specificato il numero delle vittime che sono state trasferite in altre strutture mediche.

Reazione di Hamas: “Tutti i martiri sono civili”

L’ufficio stampa gestito da Hamas ha affermato che almeno 100 persone sono state uccise e ferite, compresi membri del servizio civile di emergenza.

Un alto funzionario di Hamas ha rifiutato di dire se Al-Deif fosse presente o meno sulla scena dell’attacco.

“Le accuse israeliane sono ridicole e cercano di giustificare l’orribile massacro. Tutti i martiri sono civili, e quello che è successo è una pericolosa escalation della guerra di sterminio con il sostegno americano e il silenzio in tutto il mondo”, ha detto Abu Zuhri a Reuters.