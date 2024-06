Il computer ti sta guardando! Windows tiene traccia di ogni tua mossa? Scoprire

Sicurezza di Windows: Pensi di essere l’unico a sapere cosa stai facendo sul tuo computer? Quindi smettila di pensare in questo modo perché c’è un bug nel sistema operativo Windows di Microsoft che tiene traccia di tutti i tuoi movimenti.

Potrebbe essere un po’ sorprendente leggerlo, ma è vero. Questa funzionalità chiamata Monitoraggio attività è stata utilizzata per la funzionalità Timeline di Windows ormai defunta. Ma anche se questa funzione è disattivata, questa funzione sarà comunque attiva e terrà traccia di ciò che fai. La sua storia è archiviata.

Qualche giorno fa, la funzione Summon di Microsoft basata sull’intelligenza artificiale ha suscitato entusiasmo. Perché questa funzione può tenere traccia di tutto ciò che fai sul tuo computer. Ciò ha portato a problemi di privacy e sicurezza per le persone e persino per il settore tecnologico.

Come disattivare il monitoraggio delle attività di Windows?

Ma ora non c’è bisogno di preoccuparsi. Questa funzione può essere disattivata molto facilmente. Vai su Impostazioni, scegli Privacy e disattiva Cronologia attività. In questo modo verranno eliminate tutte le informazioni precedenti sul tuo computer e Windows non registrerà più i tuoi movimenti.

In questo modo puoi proteggere la tua privacy. Ora puoi lavorare al computer senza preoccupazioni.