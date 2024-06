Horror: avvistamento del serpente più pericoloso del mondo – Iraq News

Orrore con un serpente velenoso nel mondo visto in Türkiye

IL Serpente cornutouno dei più tossici Serpenti Nel mondo è stata vista a Poloha tacchino.

Secondo gli esperti, la probabilità di uccidere un serpente cornuto quando morde è molto alta.

Il naturalista Ufuk Ak, che quel giorno stava facendo un’escursione con gli amici sull’altopiano, ha incontrato una vipera cornuta, una delle specie di serpenti più velenose al mondo, che è in pericolo di estinzione e deve essere protetta.

Ufuk Ak è sceso dalla bicicletta, si è avvicinato al serpente e lo ha registrato con la fotocamera del cellulare mentre lo esaminava in dettaglio.

Le foto che ha condiviso sul suo account social e che documentano la vita di questo tipo di animali a Polo hanno attirato molta attenzione.

Notando che non è noto che questo tipo di serpente viva a Bolu, Ufuk Ak ha detto:

“Viaggiamo nella giungla nel nostro tempo libero. Cerco di condividere con voi i diversi animali selvatici e le bellezze che vediamo Mentre viaggiavamo sulle nostre moto, abbiamo incontrato in natura una vipera cornuta velenosa, conosciuta anche come serpente vipera .

Non è noto che viva a Bolu. L’ho condiviso sui social per attirare l’attenzione. Ha ricevuto moltissime visualizzazioni sui social. In realtà ci sono circa 15 specie di serpenti che vivono in Türkiye. Ci sono più di 300 serpenti in 34 sottospecie in tutto il mondo. Aveva già incontrato un serpente mascherato nero a Polo. “Ho filmato anche quello”, ha detto.

Immagini di serpenti cornuti in Türkiye

