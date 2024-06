Il confronto con Biden e Trump

È ora di giocare al bingo del dibattito presidenziale! Il gioco in cui giocherai al fianco del presidente Joe Biden e dell’ex presidente Donald Trump nei primi due dibattiti mentre competono per vincere la Casa Bianca il prossimo novembre. La discussione inizierà giovedì alle 21:00 EST.

Il dibattito sarà trasmesso su CNN e CNN International e sarà trasmesso in diretta streaming su CNN.com. Sarà trasmesso da Fox News e NewsNation. ABC News, che ospiterà il secondo dibattito presidenziale a settembre, ha annunciato che trasmetterà il primo dibattito con analisi pre-spettacolo e post-dibattito. La copertura della rete sarà disponibile per lo streaming su Hulu giovedì dalle 19:00 alle 24:00

Jake Tapper e Dana Bash della CNN stanno moderando l’evento ed entrambi i candidati alla presidenza hanno dovuto accettare una serie di regole per partecipare. Il dibattito di 90 minuti comprenderà due periodi pubblicitari, ma allo staff della campagna non sarà consentito interagire con i candidati durante quel periodo. Il dibattito non prevederà un pubblico dal vivo in studio e i microfoni dei candidati saranno disattivati ​​per tutta la durata del dibattito, tranne quando sarà il loro turno di parlare.

Anche USA Today farà lo stesso Discussione trasmessa Sul suo canale YouTube.

L’evento di giovedì sarà il primo dibattito tra i due candidati alla presidenza dal 2020, ed è destinato a diventare combattivo. I rivali di lunga data si sono recentemente scambiati insulti mentre si preparavano per la resa dei conti.

Con questo background, pensi di avere quello che serve per vincere un dibattito presidenziale?

Scegli una carta e cancella la casella ogni volta che Biden o Trump menzionano una delle frasi o dei termini. Cinque quadrati di fila, verticalmente, orizzontalmente o diagonalmente, vincono il bingo.

buona fortuna!

Non riesci a vedere o interagire con la scheda del bingo di discussione qui sotto? Apri e gioca in una nuova scheda: Discuti una cartella di bingo, La seconda carta, La terza cartaO Quarta carta.