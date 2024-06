Operazione Aspidus – Mar Rosso: in Grecia, comando centrale da terra

Il ministro degli Esteri italiano ha precisato che “il mio Paese sarà responsabile dell’aspetto operativo della missione”.

La Grecia aveva partecipato all’operazione difensiva europea “ASPEEDS” per proteggere le navi commerciali dagli attacchi Houthi nel Mar Rosso. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani In un’intervista al Corriere della Sera.

“Le istituzioni europee stanno lavorando su questo lavoro passo dopo passo. Il mio Paese si assumerà la responsabilità della fine operativa della missione “in mare”, ma il comando centrale dell’operazione terrestre avrà sede in Grecia.Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano.

Non lo ha aggiunto L’Italia parteciperà inizialmente con il cacciatorpediniere Caio Duilio.



“Noi parteciperemo a questo processo Insieme a Francia, Germania e Grecia. Tuttavia, Antonio Tajani ha affermato che altri paesi dovrebbero aggiungersi all’unione.

Riguardo alla possibilità di indebolire gli attacchi Houthi, Tajani ha espresso: Auspicando che ci sia un effetto deterrente dopo l’inizio della missione europea, Il capo della diplomazia italiana ha sottolineato che ciò “potrebbe contribuire a ridurre l’intensità della guerra in Israele, dando priorità al rilascio degli ostaggi e ad una tregua”.

