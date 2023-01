Il deputato Jorge Santos si dimette dai comitati della Camera

Santos acconsentì Fabbricare dettagli sulla sua educazione, lavoro, religione e patrimonio Il suo primo Elezione A novembre, durante una riunione a porte chiuse dei repubblicani della Camera, ha affermato che si stava rimuovendo dai suoi incarichi nel comitato per le piccole imprese della Camera e nel comitato per la scienza, lo spazio e la tecnologia.

Il rappresentante in difficoltà George Santos (RN.Y.) ha detto martedì alla House Republicans che si dimetterà temporaneamente dai suoi doveri di commissione a causa di molteplici indagini sulle finanze della sua campagna dopo aver mentito su aspetti chiave della sua biografia.

Santos ha detto alla riunione che il parlamentare repubblicano, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere di un incontro privato, si stava dimettendo perché “è una distrazione”. La conversazione arriva il giorno dopo che Santos ha incontrato il presidente della Camera Kevin McCarthy (R-Calif.).

Il presidente del comitato per le piccole imprese della Camera, Roger Williams (R-Tex.), ha affermato di aver compreso che il ritiro era temporaneo fino a quando Santos non fosse stato scagionato dalle indagini in corso. La matricola di 34 anni ha dovuto affrontare un attento esame da parte del Partito Repubblicano, tra cui A Un’indagine federale sulle finanze della sua campagna elettorale E Un’inchiesta locale sulle leggende del suo curriculumDa allora sono state rivelate false dichiarazioni sulla sua esperienza, vita personale e istruzione.