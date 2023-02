Ultimi aggiornamenti sulla guerra Russia-Ucraina: Biden in Polonia per incontrare il segretario della NATO

Parlando fuori dal castello reale polacco in occasione del primo anniversario della guerra, Biden ha avvertito che la democrazia globale è a rischio. “Quando la Russia Invasa, non è stata solo l’Ucraina a essere messa alla prova. Il mondo intero ha affrontato una prova per secoli”, ha detto, aggiungendo: “Le domande che affrontiamo sono tanto semplici quanto profonde: risponderemo o guarderemo dall’altra parte?”

Un anno di trincea ha temprato il presidente dell’Ucraina: Il presidente Volodymyr Zelensky una volta è entrato in carica pensando di poter fare pace con Putin, ma un anno fa questa settimana è stato trovato rintanato in una stanza sicura a Kiev: l’inizio di una serie di esperienze che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Il duro leader in tempo di guerra, Paul Sohn e David L. Rapporto Stern.