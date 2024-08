Il governo indiano ha deciso di utilizzare Google Pay, Phone Pay!! – Presentazione del nuovo UPI.

Google Pay di Google e Phone Pay di Walmart sono due delle app di pagamento online più utilizzate in India. Un rapporto è stato presentato al governo centrale durante una riunione del Dipartimento delle comunicazioni e dell’informatica. In questo rapporto, in India dominano le app straniere come Google Pay e Phone Pay, d’ora in poi l’attenzione si concentrerà sulle app indiane, poiché tutti dovrebbero utilizzare le app indiane.

Detto questo, il governo centrale ha scorporato la BHIM come entità separata da un’organizzazione indiana chiamata NPCI (National Payments Corporation of India). In futuro, BHIM sarà una società separata denominata NPCI BHIM Pvt. NPCI ha affermato che questa divisione è dovuta alla crescente domanda di transazioni digitali in India. Di conseguenza, tutti utilizzeranno di più BHIM.