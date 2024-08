Attenzione utenti di Instagram! Il cambiamento radicale è in arrivo. I profili quadrati sono sostituiti da griglie rettangolari verticali

Diciamo addio alla visualizzazione del profilo Instagram a cui siamo abituati. L’azienda si prepara ad apportare un cambiamento radicale alla piattaforma. Le foto e i video nella griglia del profilo quadrato vengono sostituiti con foto e video verticali e rettangolari.

Secondo le notizie presenti su Shiftdelete.net, questa modifica è attualmente in fase di test e alcuni utenti hanno già iniziato a provare il nuovo formato.

Adam Mosseri, responsabile della piattaforma Instagram, spiegando il motivo del cambiamento, ha affermato che la maggior parte dei contenuti caricati oggi su Instagram è in formato verticale. Secondo Mosseri è molto difficile inquadrare foto in 4:3 o video in 16:9, per questo motivo ha affermato che Instagram dovrebbe abbandonare i quadrati e passare al formato rettangolare.

I quadrati sono stati una caratteristica distintiva della piattaforma sin dagli albori di Instagram. Fino al 2015 era possibile caricare sulla piattaforma solo immagini quadrate, ma questa restrizione è stata rimossa nel tempo. Tuttavia, i quadrati sono rimasti la forma dominante nella griglia del profilo. Ora le scene rettangolari sono pronte ad assumere quel ruolo su Instagram.