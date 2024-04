Il motivo dietro un'enorme colonna di fumo nel sud di Miami-Dade (video)

Domenica un incendio sull'erba è scoppiato nel sud-ovest di Miami-Dade, creando un grande pennacchio di fumo che può essere visto in tutta la contea.

Intorno alle 14:14, i vigili del fuoco di Miami-Dade hanno risposto a un incendio segnalato nell'area tra Southwest 137th Street e 8th Avenue. Per proteggere gli edifici vicini, l'incendio è stato trasformato in un incendio di secondo allarme per consentire ad unità aggiuntive di assistere nello sforzo antincendio, ha detto MDFR a CBS News Miami.

“Attualmente disponiamo di oltre 18 unità sul posto per supportare gli interventi antincendio del Florida Forest Service”, ha affermato MDFR. Ha aggiunto: “Le unità dei vigili del fuoco stanno pattugliando la zona per spegnere gli incendi, e il soccorso aereo è stato inviato per distribuire gocce d'acqua per contenere l'incendio”.

Secondo MDFR, parti dell'incendio a sud sono state distrutte, ma i vigili del fuoco continuano a combattere l'incendio mentre si sposta verso ovest. A causa del fumo e della visibilità limitata, le strade vicine rimarranno chiuse fino a nuovo avviso.

MDFR chiede a tutti di evitare l'area a causa della presenza di fumo, soprattutto se si hanno problemi respiratori, di chiudere tutte le finestre e le porte per impedire al fumo di entrare nelle case e nelle attività commerciali e di utilizzare i condizionatori per ricircolare l'aria interna.

Miami??? Stiamo bene??? Qual è la storia di questo incendio casuale fuori casa mia??? ?? pic.twitter.com/yfEvKZlIho – non qui. (@bijok) 14 aprile 2024

