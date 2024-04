La stabilità del ghiaccio marino antartico è a rischio? Quali sono le conseguenze?

Wilkins Bank il 24 gennaio 2024. Immagine: NASA Earth Observatory/Mikala Garrison, dati Landsat/US Geological Survey, MODIS/NASA EOSDIS LANCE, GIBS/Worldview.

Osservatorio della Terra NASA Pubblica quotidianamente immagini satellitari rivelatrici della superficie terrestre. Il 6 aprile sono state confrontate due immagini della calotta glaciale Wilkins, che mostrano chiaramente i processi di scioglimento tipici dell'anno: A gennaio quasi tutta la superficie del ghiaccio è ancora lì. A marzo, invece, gran parte della copertura ghiacciata è già scomparsa.

Una calotta glaciale è un grande strato di ghiaccio collegato alla massa terrestre circostante e alimentato dai ghiacciai e dai ghiacciai circostanti. Nella maggior parte dei casi, la calotta glaciale si innalza di pochi metri sopra il livello del mare e forma un lungo fronte di ghiaccio sulla costa. Lo spessore della piattaforma di ghiaccio varia dai 100 ai 1.000 metri, a differenza del ghiaccio marino che è molto più sottile, fino a 3 o 4 metri.

Negli ultimi decenni la dimensione delle piattaforme di ghiaccio ha continuato a diminuire a causa del loro scioglimento e della separazione degli iceberg. Alcune piattaforme di ghiaccio si sono addirittura completamente disintegrate. Anche la calotta glaciale Wilkins sembra essere minacciata.

La calotta glaciale Wilkins meridionale sta diventando sempre più instabile

La calotta glaciale Wilkins si trova a ovest della penisola antartica e si trova direttamente di fronte all'Isola Alexander. Dagli anni ’90, gli iceberg si sono regolarmente staccati a nord del fronte glaciale. Secondo le mappe dell’US Geological Survey, il fronte glaciale meridionale è rimasto relativamente stabile nel tempo, ma recentemente sono stati osservati segni di indebolimento strutturale.

Attualmente stiamo monitorando da vicino la stabilità della calotta glaciale Wilkins utilizzando immagini satellitari visibili e a microonde raccolte da diverse missioni della NASA, tra cui MODIS, Landsat, ICESat-2 e SMAP. – Julie Miller, ricercatrice presso l'Università del Colorado Boulder.

Le immagini satellitari MODIS (Moderate Risoluzione Imaging Spectroradiometer) sono quelle scattate il 24 gennaio e il 15 marzo 2024. In entrambe le date, sul fronte glaciale settentrionale si può vedere un misto di ghiaccio marino e piccoli iceberg. In questa immagine scattata il 15 marzo, si vede un iceberg allontanarsi dal fronte glaciale meridionale. Un cuneo triangolare di ghiaccio, assente da questa parte della piattaforma e originario della montagna lunga 7,4 chilometri, va alla deriva nella baia vicino alla penisola dell'Eroica.

Wilkins Bank il 15 marzo 2024. Immagine: NASA Earth Observatory/Mikala Garrison, dati Landsat/US Geological Survey, MODIS/NASA EOSDIS LANCE, GIBS/Worldview.

Perdite delle piattaforme di ghiaccio Non contribuiscono direttamente all’innalzamento del livello del mare, ma sono importanti indicatori del cambiamento climatico E fermare la perdita di ghiaccio dai ghiacciai interni. Le viste dettagliate mostrano piccole crepe sulla superficie del ghiaccio. Secondo Christopher Schumann, un glaciologo del Goddard Space Flight Center della NASA: Molte di queste crepe si sono formate nel 2022 più o meno nello stesso periodo in cui la piattaforma ha perso il contatto con un’avanzata glaciale indefinita.

Queste crepe curve indicano un impatto significativo sulla stabilità statica della calotta glaciale. -Christopher Schumann, glaciologo del Goddard Space Flight Center della NASA.

Secondo Julie Miller, a partire dal 2016 il ritiro dei ghiacci sul fronte meridionale della piattaforma di ghiaccio ha subito un’accelerazione, con una perdita totale di circa 150 chilometri quadrati. Si ritiene che i responsabili siano i recenti record delle temperature dell’aria e gli eventi di scioglimento estremi avvenuti nella penisola antartica.

La falda acquifera di abete rosso provoca lo scioglimento della neve

Come mostrano studi radar aerei e terrestri, nonché campioni di perforazione, gran parte della piattaforma continentale contiene già uno strato di acqua liquida spesso diversi metri. Questa falda acquifera, chiamata Fern, si estende su tutto il ghiacciaio Wilkins, compreso il sud.

È noto che il flusso di acqua mobile e liquida può portare a fratture dell'acqua e al rapido ritiro della calotta glaciale. Ma la relazione tra l’attuale ritiro del fronte glaciale meridionale e la falda acquifera non è ancora ben compresa. -Julie Miller, Università del Colorado Boulder.

Secondo Christopher Schumann, la resistenza creata dalle sporgenze di ghiaccio e dalle ostruzioni sommerse potrebbe non essere più sufficiente a mantenere intatta per molti anni questa “grande argilla”. Ecco perché, dice, è sorprendente per molti versi che il ghiaccio marino esista ancora.