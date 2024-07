Il numero di giocatori che hanno acquistato Resident Evil 7 su iPhone è scioccante!

Sembra che le vendite di Resident Evil 7, uscito circa un mese fa su alcune versioni di dispositivi iPhone, non siano state forti, o almeno questo è quello che mostrano le ultime statistiche diffuse.

Secondo l’analisi di Mobilegamer.biz basata sulle stime di Appfigures, il gioco è stato giocato poco più di 83.000 volte dalla sua uscita a luglio. La frequenza si riferisce alle ricerche del gioco nell’Apple Store.

Per sbloccare il gioco completo, i giocatori devono pagare £ 20, ovvero circa $ 20. Secondo Appfigures, Capcom ha guadagnato $ 28.140 dal gioco. Questo numero viene prima dello sconto del 30% che Apple ricava dai numeri.

Pertanto, le ultime statistiche del suddetto sito dicono che il gioco non ha raggiunto i 2.000 giocatori che lo hanno acquistato, e non sappiamo ancora quale sarà il destino di altri giochi come Remake Part 4 e altri.

Lo scorso giugno, diverse fonti hanno confermato che le uscite di RE4 Remake, Death Stranding e Assassin’s Creed Mirage su iPhone sono state lente in termini di vendite, e il motivo potrebbe essere dovuto al fatto che i giocatori avevano già provato questi giochi sui dispositivi domestici.

Il gioco Resident Evil 7: Biohazard è stato rilasciato per la prima volta nel 2017 sui dispositivi di ultima generazione, PlayStation 4 e Xbox One, così come sui personal computer e sui dispositivi della generazione attuale. È stato in grado di rubare grande attenzione a molti giochi horror , ed è stato davvero un passo molto coraggioso e una mossa di consapevolezza da parte dello sviluppatore. Capcom Per rimettere in carreggiata la serie.

La società ha annunciato che il gioco è stato finora in grado di spedire e vendere più di 11 milioni di copie in tutto il mondo, il che significa che ha spedito più di un milione di copie dallo scorso ottobre, mentre l’ultima parte della serie, Resident Evil Village, è stata in grado di raggiungere vendite stimate in oltre 6,4 milioni di copie vendute in tutto il mondo.