Lo strano fenomeno astronomico osservato dagli astronauti della NASA dallo spazio

Un fenomeno astronomico molto raro

Fenomeno-atmosfera.jpeg Una foto scattata nel 2015 del raro fenomeno astronomico.

Vederli è raro eccentrico, conosciuto come Folletto rossoLe sue fate rosse sono state fotografate il 3 giugno da un astronauta NASA Matthew Dominic, che è presente Stazione Spaziale Internazionale.

I lampi rossi luminosi sono uno di fenomeni È meno chiaramente associato a forti fulmini e appare in alto sopra le nuvole nella mesosfera quando c’è una tempesta.

Gli eventi di bagliori transitori (TLE), comprese le fate rosse, sono esplosioni colorate di energia che appaiono sopra le tempeste a seguito dell’attività dei fulmini che si verifica all’interno e al di sotto delle tempeste sulla Terra.

fenomeno.webp La nuova foto delle “Fate Rosse” è datata 3 giugno.

quello eccentrico È strano questo NASA Ha un progetto interamente dedicato alle persone che si sottomettono le immagini Delle fate rosse raccolte da terra, vengono chiamate Spiritacolor. Grazie a questo progetto potrete vederlo in tutto il suo splendore. Un fenomeno astronomico È così raro che molte persone ancora non sanno della sua esistenza.

Sfortunatamente, i fan della cospirazione non sono stati in grado di confermare le loro teorie al riguardo Tifosi Ma chi ama l’astronomia ha potuto notare un’immagine che rimarrà per sempre nella sua memoria.