Il paralimpico britannico John McFaul diventerà il primo astronauta inviato nello spazio

Medico e paralimpico britannico John McFallche è stato scelto prima Agenzia spaziale europea Addestrarsi e diventare il primo astronauta disabile (astronauta) che viaggeranno nello spazio e potranno vivere senza problemi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), come annunciato dall’Agenzia spaziale europea.

“A questo punto, non abbiamo individuato alcun ostacolo tecnico che impedirebbe a John McFaul di rimanere per un periodo prolungato (sei mesi) sulla Stazione Spaziale Internazionale, come membro a pieno titolo dell’equipaggio”, ha affermato Jerome Rennicks, responsabile dello studio volto a determinare se era in missione. Possibile con un paralimpico addestrato per diventare astronauta.

John McFaul, chirurgo ortopedico ed ex atleta paralimpico di atletica leggera, è stato selezionato nel 2022 dall’Agenzia spaziale europea per addestrarsi come astronauta per questo studio, qualcosa che nessun’altra agenzia spaziale aveva mai fatto prima. McFaul, a cui è stata amputata la gamba destra, potrebbe diventare il primo “astronauta semispaziale” del mondo.

Il medico 43enne si è addestrato per sopravvivere in condizioni difficili e ha superato i test a cui vengono sottoposti gli astronauti prima di partire per le missioni spaziali.

🔴Il primo astronauta della storia pronto a viaggiare nello spazio. L’Agenzia spaziale europea conferma che non ci sono ostacoli affinché John McFaul possa trascorrere sei mesi sulla Stazione Internazionale https://t.co/0UKZoW2GCu -El Pais (@el_pais) 19 luglio 2024

“Ho dimostrato di essere in grado di soddisfare le richieste”, ha riassunto nella sua conferenza stampa. Ha aggiunto: “Questo non significa che ho ottenuto un posto su un volo, ma abbiamo dimostrato che è tecnicamente possibile per qualcuno con la mia stessa disabilità farlo.”

🚀 Novità #ESAEsplora Avviso podcast! 🎙️ Con John McFall, uno dei membri @è unRiserva europea degli astronauti #ESAastro2022 Classe, nota anche come @iamfivetoes! Scopri il viaggio di John e lo studio pionieristico Fly! Che esplora le possibilità del volo spaziale per gli astronauti con… pic.twitter.com/oFSWB30M64 — Volo spaziale umano (@esaspaceflight) 10 maggio 2024

L’astronauta ha testato se era in grado di evacuare d’emergenza la navicella spaziale agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. Ha spiegato: “Ho dovuto indossare una protesi della gamba al momento del lancio, attraverso una tuta spaziale”. Ha aggiunto che ha anche imparato a muoversi e stabilizzarsi con la gamba protesica a gravità zero “con successo”.

Il punto più importante: sarà possibile utilizzare le macchine ginniche della Stazione Spaziale Internazionale (tapis roulant, cyclette), poiché è necessario che gli astronauti si esercitino per proteggere il proprio corpo dalle condizioni di microgravità.

Nel suo studio, l’ESA ha esaminato solo la disabilità specifica subita dal paralimpico, che ha perso una gamba all’età di 19 anni in un incidente stradale. “Ci stiamo muovendo per fasi. Volevamo innanzitutto vedere se (la missione) fosse possibile prima di considerare altri tipi di disabilità”, ha detto Jerome Rennicks.