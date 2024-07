Gli abitanti di Klagenfurt hanno avuto una brutta sorpresa mentre facevano acquisti online – 5 minuti

Vengono consegnati prodotti economici invece di prodotti elettronici costosi: la brutta truffa non è più sconosciuta in Germania. Fino al Centro tedesco di consulenza per i consumatori Ne è già stato avvisato. Ora sembra essere arrivato in Carinzia. dice N Da Klagenfurt in un’intervista a 5 Minuten: “Ho ordinato un cellulare del valore totale di circa 380 euro da una società di vendita per corrispondenza online.” Ma invece di un nuovo smartphone, hanno ricevuto solo un coltello da tasca senza valore.

Il fornitore è fuggito

Il lettore ha detto: “Insistiamo ancora per aprire il pacco in presenza dell’autista”. “Poi è saltato in macchina ed è partito come un matto.” Poi ho presentato una denuncia contro sconosciuti alla stazione di polizia di Heiligengeistplatz. Come ha riferito la società di vendita per corrispondenza online: “Il servizio clienti ha risposto con comprensione”, il lettore si sente sollevato. “Ci è stato assicurato che riceveremo un rimborso per il cellulare una volta restituito il coltellino tascabile.”

