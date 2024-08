Il presidente della Corte Suprema del Bangladesh si dimette dopo un assedio davanti al tribunale

Dacca: I manifestanti Intrappolato Bangladesh ‘S corte suprema Sabato, il giudice supremo del paese ha emesso un ultimatum di due ore, autorizzando la massima corte del paese. Obaidul Al-Hassan Scadenza entro le 13:00 (in linea con la scadenza imposta dallo studente) dimissioni È stato sostituito dal signor Rifaat Ahmed, che è stato nominato alla carica. Proteste studentesche Supportato da un “consulente legale” Asif Nazrul Per portare un uomo di loro scelta.A ciò hanno fatto seguito, poche ore dopo, le dimissioni di altri cinque giudici della Divisione d’Appello della Corte Suprema Presidente della Corte Suprema Ha deciso di dimettersi.Le dimissioni di sabato arrivano cinque giorni dopo le dimissioni del procuratore generale Ahmed Aminuddin e indicano che il governo ad interim si muoverà rapidamente su passi legali legati ai recenti incidenti nel tentativo di soddisfare le richieste dei manifestanti e calmare la situazione sul campo.

Sembra che il governo ad interim abbia ora una squadra di giudici e funzionari della legge che ha scelto per attuare i suoi piani. Il nuovo Presidente della Corte Suprema Ahmed ha studiato legge a Dhaka, all’Università di Oxford e alla Fletcher School of Law and Diplomacy della Tufts University negli Stati Uniti.

Ritiro delle cause depositate dal 1 luglio al 5 agosto

Hasnat Abdullah, uno dei coordinatori del movimento studentesco contro la discriminazione, ha chiesto che Ahmed (della Corte Suprema) venga nominato Presidente della Corte Suprema entro le 18 di sabato.

Sabato si sono dimessi anche il vicerettore dell’Università di Dhaka, il professor ASM Maqsood Kamal, e il direttore generale dell’Accademia di Bangla, il professor Muhammad Harun Al-Rashid Askari.

I primi cinque Tribunale I giudici che sabato hanno trasmesso le loro dimissioni al presidente Ministero della Legge I giudici sono: M. Inaytur Rahim, Muhammad Abu Zafoor Siddiq, Jahangir Hussain Saleem, Muhammad Shahinur Islam e Kashifah Hussain.

Obaid Al Hassan è stato nominato capo della Corte Suprema lo scorso anno ed è stato preso di mira dai manifestanti perché lo consideravano fedele al deposto primo ministro Sheikh Hasina. I manifestanti, che avevano iniziato l’assedio alla Corte Suprema intorno alle 10.30, se ne erano andati alle 14 dopo che un’ora prima si era saputo che Hassan aveva deciso di dimettersi. “Sento che è necessario condividere con voi una notizia speciale. Il nostro presidente della Corte Suprema si è dimesso pochi minuti fa. La sua lettera di dimissioni è già arrivata al Ministero della Giustizia”, ​​ha detto il professore Asif Nazrul, consigliere per diritto, giustizia e affari parlamentari, in un videomessaggio su Sabato pomeriggio.

In precedenza, Hassan aveva detto ai giornalisti presenti alla Corte Suprema che le sue dimissioni erano dovute alla sicurezza dei giudici della Corte Suprema, dell’Alta Corte e dei tribunali inferiori, ha riferito il Daily Star.

Nel frattempo, il Ministero della Legge ha deciso di adottare misure entro tre giorni lavorativi per ritirare tutti i casi presentati tra il 1 luglio e il 5 agosto e rilasciare i detenuti in questi casi dai centri di detenzione minorile. Gli studenti hanno affermato che i casi erano stati archiviati per reprimere le recenti proteste in tutto il paese da parte di studenti e altri per costringere Hasina a lasciare il governo. Fonti hanno riferito che anche una riunione del Ministero della Legge, della Giustizia e degli Affari Parlamentari ha deciso di agire contro le persone coinvolte negli omicidi avvenuti nello stesso periodo. Il Ministero della Giustizia ha inoltre deciso di agire immediatamente per ritirare i casi presentati ai sensi della legge antiterrorismo e della legge sulla sicurezza informatica del Bangladesh.

Il figlio di Hasina, Sajeeb Wazed Joy, ha detto da Washington che sua madre “non si è mai dimessa ufficialmente, non ha mai avuto il tempo”, aggiungendo: “Per quanto riguarda la costituzione, lei è ancora il primo ministro”.