Test del software – Test del software | Boeing 737 Max

Boeing subisce la più grande perdita della storia, una perdita nel secondo trimestre di 2,9 miliardi di dollari. Questa è la notizia che riempiva le pagine aziendali cinque anni fa. Tre successivi incidenti del 737 Max 8 spezzarono le ali del Boeing, che volò in gloria. In due di questi incidenti tutti i passeggeri morirono, mentre in un incidente tutti sopravvissero senza danni. Le indagini sull’incidente del Lion Air in Indonesia hanno rivelato malfunzionamenti nei sistemi di automazione dell’aereo. I guasti nei sistemi di automazione non si limitano al cielo. Nove anni fa, la Toyota richiamò 625.000 auto ibride dalle strade di Giappone, Nord America ed Europa a causa di un errore del software. Se leggi tra le righe, ci sono infinite possibilità di carriera inerenti al test del software.

Immagine rappresentativa. Credito immagine: Nicoelnino / iStockPhoto.com



∙ Molto potenziale nei test del software

La maggior parte delle persone che pensano alle carriere IT pensano allo sviluppo e alla progettazione di software. Il test del software è un altro campo importante oltre a questo. Finché le aziende IT si impegnano a garantire la qualità, è probabile che esistano lavori di test del software. Perché se il software è sviluppato non può essere consegnato direttamente al cliente? Il compito di un tester di software è fornire l’applicazione come previsto dal cliente senza intoppi. Il software fornito senza test adeguati può comportare perdite per l’azienda.

∙ Come viene eseguito il test del software?

Il test del software, che prevede il controllo dei codici e la correzione dei bug, viene eseguito in due modi: manualmente e automaticamente. Il test del software viene eseguito manualmente quando un ingegnere testa il software senza l’ausilio di strumenti di automazione. Il test del software di automazione è un test del software con l’aiuto di strumenti software. Con l’avvento dei test automatizzati, i test del software hanno aumentato la velocità e la precisione di dieci volte.

Immagine rappresentativa. Credito immagine: Agrobacter / iStockPhoto.com



∙ L’obiettivo è un software privo di errori

La nuova tendenza nel campo dell’AAT è che molte persone che non sono interessate a continuare come sviluppatori di software si rivolgono al test del software. Poiché le principali aziende AAT prestavano attenzione alla qualità del software, il dipartimento di garanzia della qualità è diventato più importante. E con stipendi rispettabili arrivarono una varietà di ruoli lavorativi. I lavori comuni sono tester di software, analista di test, ingegnere di domande e risposte, analista di domande e risposte, ingegnere di test e ingegnere di sviluppo software sotto test. Chiunque può eccellere nei test del software se ha capacità di programmazione, ma anche la pazienza è auspicabile nei lavori di test del software.

Miranda Koshy



∙ Per ottenere un lavoro di test del software

La laurea è la qualifica di base, ma se hai conoscenze di base nella programmazione di computer, puoi ottenere un lavoro nel testing di software entry-level. I laureati in informatica sono generalmente preferiti dalle aziende AAT. La conoscenza di linguaggi di programmazione come Java e Python, test manuali, strumenti di database e automazione come Selenium possono portare a un miglioramento dello stipendio e del posizionamento.

Il boom della blockchain, dei big data, dell’intelligenza artificiale e dell’Internet delle cose (IoT) ha anche decuplicato la portata dei lavori di test del software. Esistono molti istituti che offrono formazione nel campo del test del software. Prima di iscriversi ai corsi è necessario valutare la credibilità dell’istituzione e l’entità della formazione pratica fornita. Dovresti anche assicurarti che almeno un progetto abbia l’opportunità di farlo in modo indipendente. Perché la saggezza pratica ti aiuterà a dimostrare il tuo coraggio quando andrai a un colloquio più tardi.

(L’autore è Test Lead presso Accenture Technologies, Bangalore. L’opinione è personale)