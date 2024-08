Il Presidente della Corte Suprema e il Governatore della Banca Centrale del Bangladesh si dimettono tra le proteste studentesche – internazionali

DHAKA (Reuters) – Il giudice capo della Corte suprema del Bangladesh e il governatore della banca centrale del Bangladesh si sono dimessi, hanno riferito funzionari sabato, mentre le proteste studentesche che hanno costretto il primo ministro Sheikh Hasina a fuggire si sono ampliate, prendendo di mira altri funzionari nominati durante il suo mandato.

Il giudice capo della Corte Suprema Obaid Al-Hassan si è dimesso dopo che gli studenti lo avevano avvertito di “gravi conseguenze” se non lo avesse fatto, ha detto il consigliere del Ministero della Giustizia Asif Nazrul in un video su Facebook. Reuters non è riuscita a contattare immediatamente Hassan.

Nazeral, consigliere del nuovo governo ad interim, ha esortato i manifestanti a rimanere pacifici. “Non danneggiare alcuna proprietà pubblica”, ha detto nel post.

Il consigliere del ministero delle Finanze Saleh Uddin Ahmed ha detto ai giornalisti che anche il governatore della banca del Bangladesh Abdul Rauf Talukder si è dimesso, ma le sue dimissioni non sono state accettate data l’importanza della posizione. Reuters non è riuscita a contattare Talukder.

Giorni prima, quattro parlamentari conservatori erano stati costretti a dimettersi dopo che tra 300 e 400 funzionari bancari avevano protestato contro quella che, secondo loro, era corruzione da parte di alti funzionari.

L’Università di Dhaka ha detto che anche il suo vicerettore, Maqsood Kamal, si è dimesso. Reuters non è riuscita a contattare Kamal.

L’università è stata al centro di sanguinose proteste che si sono intensificate a luglio contro le quote per i posti di lavoro statali, prima di trasformarsi in una campagna per cacciare Hasina.

Hasina ha cercato rifugio a Nuova Delhi da lunedì in seguito alla rivolta che ha ucciso circa 300 persone, molte delle quali studenti, ponendo fine al suo governo di 15 anni nel paese dell’Asia meridionale di 170 milioni di persone.

Dalla sua partenza, il Paese ha visto anche la nomina di un nuovo capo della polizia come parte di una riorganizzazione degli alti dirigenti della sicurezza che includeva anche un nuovo capo della Technical Intelligence Monitoring Agency e cambiamenti tra gli alti funzionari delle forze armate.