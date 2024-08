Olimpiadi di Parigi: le statunitensi Sarah Hughes e Kelly Cheng battono l’Italia in un thriller in tre set e accedono ai quarti di finale di beach volley

In una partita tesa, la coppia americana Kelly Cheng e Sarah Hughes ha sconfitto domenica la coppia italiana Valentina Gottardi e Marta Menegatti nel beach volley per avanzare ai quarti di finale olimpici.

Le due squadre si sono divise i primi due set, portando il terzo set a essere deciso a favore del vincitore. Cheng e Hughes erano in vantaggio per 11-5 nel set finale, ma Gottardi e Menegatti hanno reagito con quattro punti consecutivi per mantenere la pressione sul Team USA.

Gli Stati Uniti d’America segnarono un punto decisivo per fermare l’attacco e passarono in vantaggio per 14-11. L’Italia risponde con un punto decisivo per riprendere il servizio. Ma Cheng si è assicurato la vittoria con un punto decisivo a rete, regalando agli Stati Uniti la vittoria per 2-1 (21-18, 17-21, 15-12).

Americani Qualifiche per affrontare le svizzere Nina Brunner e Tanja Huberle Nei quarti di finale, le svizzere hanno vinto 2-0 (23-21, 21-16) sulle spagnole Liliana Fernandez e Paula Soria Gutierrez nell’andata degli ottavi di domenica.

Sia la nazionale americana che quella svizzera hanno avuto un giorno di riposo prima della partita dei quarti di finale di martedì.

Sarah Hughes, a sinistra, e Kelly Cheng sono ora 4-0 nelle partite olimpiche. (Reuters/Esa Alexander)

Gli ex compagni di squadra della USC sono ora a 3 vittorie dall’oro olimpico

Hughes e Cheng sono ora quattro vittorie e imbattuti a Parigi mentre puntano ciascuno alla loro prima medaglia olimpica. La sessione di Parigi è la prima di Hughes. Cheng è stato eliminato agli ottavi di finale al torneo di Tokyo 2021 mentre giocava con Sarah Sponsel. Gli americani April Ross e Alex Kleinman hanno vinto l’oro a Tokyo.

Da allora, Cheng è tornata a lavorare con Hughes, il suo ex compagno di squadra dell’USC. Il duo ha contribuito a portare l’USC al suo primo campionato di beach volley nel 2016 e nel 2017, inclusa una stagione imbattuta 36-0 nel 2016. Hanno giocato insieme per la prima volta come professionisti nel 2017, ma si sono separati per giocare con partner diversi prima delle Olimpiadi di Tokyo .

I due hanno collaborato di nuovo nel 2022 e hanno vinto il Campionato del mondo 2023 in Messico a spese degli attuali campioni Eduarda Lisboa e Ana Patricia Ramos dal Brasile.

Grazie alla vittoria di domenica, rimangono imbattuti nelle partite olimpiche e sono a tre vittorie di distanza dalla conquista dell’oro olimpico.