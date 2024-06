Home » Recensione del prodotto Il software di firma e-mail tecnicamente più avanzato che Rocketseed abbia mai sviluppato Recensione del prodotto Il software di firma e-mail tecnicamente più avanzato che Rocketseed abbia mai sviluppato 0 Views Save Saved Removed 0

Rocketseed, fornitore leader di soluzioni software per la gestione delle firme e-mail aziendali, è lieto di annunciare il lancio di Rocketseed Cloud, una soluzione leader di architettura per la consegna di e-mail con marchio a prova di futuro per nuovi clienti e clienti. Questa piattaforma innovativa porta la potenza dei server Microsoft Azure alla piattaforma leader di firma e-mail e distribuzione di loghi di Rocketseed.

Damien Hamp-Adams, CEO di Rocketseed North America, afferma: "Rocketseed Cloud è il software di firma e-mail tecnicamente più avanzato che abbiamo mai sviluppato. Rappresenta un grande passo avanti in termini di prestazioni, sicurezza e scalabilità della posta elettronica del marchio. Il nostro impegno nel fornire supporto leader del settore e soluzioni innovative è costante e Rocketseed Cloud è in grado di farlo a testimonianza di questa dedizione. Ottime prestazioni e sicurezza per Wmail Rocketseed Cloud è progettato pensando alla scalabilità, consentendo all'infrastruttura di consegna della posta elettronica di un'azienda di crescere senza sforzo. L'espansione infinita del flusso di posta senza interferenze garantisce che il servizio non rallenti, indipendentemente dal numero di e-mail inviate. Un'architettura a microservizi consente di scalare i singoli componenti server in base alle esigenze specifiche, garantendo un utilizzo ottimale delle risorse senza compromettere le prestazioni. Rocketseed Cloud sfrutta la moderna architettura cloud per offrire maggiori prestazioni di firma e-mail e un'eccezionale affidabilità. Con i nuovi server, gli utenti potranno usufruire di un'elaborazione della posta elettronica più rapida, di velocità del server più elevate e di un incredibile uptime del 99,9%, migliorando notevolmente l'efficienza aziendale. La ridondanza integrata nell'infrastruttura di Azure garantisce una protezione avanzata dei dati e il rispetto di rigorosi standard di conformità, tra cui ISO 27001, HIPAA e GDPR. Agilità e migliore esperienza utente Una delle caratteristiche distintive di Rocketseed Cloud è la sua flessibilità nello sviluppo e nell'implementazione. Lo sviluppo indipendente del servizio consente aggiornamenti rapidi senza interrompere il servizio complessivo. Questo miglioramento si traduce in un'esperienza utente più fluida, un completamento più rapido delle attività e un caricamento più rapido dei report. Significa anche che puoi aspettarti di rilasciare più integrazioni e funzionalità più velocemente e senza interruzioni per il servizio che i nostri clienti conoscono e amano. Forte affidabilità e facile manutenzione Un'architettura di microservizi garantisce che eventuali problemi intollerabili in un'area non abbiano un impatto sul sistema più ampio, mantenendo la continuità operativa. Test isolati e manutenzione mirata semplificano aggiornamenti e miglioramenti, riducendo il rischio di tempi di inattività a livello di sistema. Ciò garantisce che la tua infrastruttura di firma e-mail rimanga efficiente e aggiornata senza interrompere le operazioni quotidiane. Supporto continuo con assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza precedenti Rocketseed Cloud è progettato per essere fluido e senza stress, così come il nostro supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, leader del settore. Il nostro team tecnico umano dedicato al 100% è sempre disponibile con una telefonata, garantendo un'esperienza fluida e personalizzata, che è il fondamento di tutte le interazioni con Rocketseed.