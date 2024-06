La prima “grande anomalia energetica” su Saturno fu scoperta da Cassini

Un insolito fenomeno atmosferico è stato scoperto sul pianeta inanellato Saturno nel nostro sistema solare.

Per la prima volta i ricercatori hanno scoperto un “enorme squilibrio energetico” in questo gigante gassoso. Ciò suggerisce che il pianeta non sta vivendo un equilibrio energetico nel modo previsto dagli scienziati planetari.

“Questa è la prima volta che uno squilibrio energetico globale su scala stagionale viene osservato su un gigante gassoso”, ha affermato Liming Li, professore di fisica all’Università di Houston.