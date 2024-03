Il trucco per utilizzare Windows 11 sul tuo telefono Android

Quando gli utenti desiderano utilizzare il software Microsoft sui propri telefoni, spesso utilizzano Windows ARM. Dovrebbe però esistere una versione pensata per l'architettura mobile Molto semplificato In modo che funzioni davvero sugli smartphone.

Tuttavia, nonostante Microsoft abbia elencato numerose funzionalità per godersi Windows 11 da PC, è possibile accedere al sistema dal proprio smartphone. UN Utente da Reddit Ha condiviso come lo ha fatto su un dispositivo Android.

Ciò significa che sebbene Windows ARM consenta teoricamente di accedere al sistema PC su un dispositivo Android, non dispone di tutte le funzionalità native. Tuttavia, puoi godertelo fino in fondo Progetto ribelle Nei modelli con processori Snapdragon 835, 845, 955, 778 GB e 888.

L'utente Reddit che abbiamo menzionato sopra, chiamato “pcmasterrace”, spiega di aver acquistato un telefono non così costoso qualche tempo fa. In esso ho provato a installare la versione ARM64 della versione 11, che si è rivelata corretta “fallire” E spegni il dispositivo. Questo perché non tutti gli smartphone sono compatibili.

Successivamente è stato completamente riscritto È il firmware Originale sul cellulare e riprova. In questa seconda occasione, ha potuto installare Windows 11 sul suo dispositivo ARM, giocare ai videogiochi AAA e molto altro ancora. Operativo da novembre 2023.

Microsoft Office e giochi su Windows ARM

Sfortunatamente, pcmasterrace non fornisce molti dettagli sulle modifiche implementate per ottenere Windows 11 sul tuo dispositivo. Tuttavia, evidenzia l'importanza di modificare il firmware del tuo telefono cellulare, vale a dire Marchio OnePlus.

Secondo un utente Reddit, con questa semplice modifica puoi usarlo Microsoft Office Come faresti da un computer. Inoltre, garantisce che “può riprodurre vecchi titoli AAA con impostazioni medio-basse”, ma ammette che “l'esperienza di gioco non è così piacevole come su uno schermo più grande”.

L'utente della rete afferma che per abilitare Windows 11 con le sue impostazioni nel firmware, ha dovuto rinunciare ad alcune funzioni del suo dispositivo OnePlus. Per esempio, Impronte digitali o fotocamere Non funzionano come dovrebbero.

Fortunatamente è riuscito a risolvere gli altri ostacoli incontrati durante la modifica del registro. In questo modo puoi comunque goderti la riproduzione audio tramite l'altoparlante Bluetooth o evitare che l'hotspot portatile e la rete 4G si blocchino dopo aver modificato il registro di sistema.

L'utente specifica che “il telefono è dotato di un doppio sistema operativo tra Android e Windows 11”. Come dice, “l'emulazione x86_64 è eccellente” e la sua conclusione è che “ARM potrebbe semplicemente essere il futuro dell'informatica”.