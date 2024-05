Il personaggio di Rudy Kurniawan ha scioccato il mondo degli amanti del vino raro nel 2012. L’uomo, il cui vero nome è Zhen Wang Huang, nato a Giakarta il 10 ottobre 1976, è stato arrestato dagli agenti dell’FBI con l’accusa di aver mescolato vino per un valore di 150 milioni di dollari. o 2.410 trilioni di Rp indonesiani (assumendo che il tasso di cambio del dollaro odierno sia IDR 16.069) dal 2004 al 2012.

Un’altra versione afferma che il vino misto era ancora in circolazione nel 2016 in diversi negozi al dettaglio. Si stima che il valore abbia raggiunto i 550 milioni di dollari o 8.902 trilioni di rupie dal 2004 al 2016.

La storia del crimine di Rudy Kurniawan è stata l’ispirazione per il documentario intitolato “Al-Hasram” Prodotto da Jerry Rothwell e Robin Atlas e trasmesso su Netflix nel 2016. Rudy è anche soprannominato “Dr. Conti” per via del suo amore per Domaine de la Romanee-Conti, la cantina più famosa e antica della Borgogna, in Francia.

La Borgogna è nota per essere un prodotto raro sin dal XIII secolo, così come La Tache, Richebourg, Romane Saint-Vivian, Grande Echezo e Montrachet. La Tache e Richebourg erano tra i prodotti contraffatti da Rudy. Questo non include altri prodotti, come Clos de la Roche e Clos Saint-Denis.

A parte i film L’uva acerba in questo libro “Vecchio crimine: una breve storia di frodi nel vino” Scritto da Rebecca Greb (2023) Si afferma che Rudy proviene da una ricca famiglia cinese che gestisce un’azienda di distribuzione di birra in Indonesia. È anche indicato come nipote di due grandi figure corrotte, Eddie Tancil e Hendra Raharja.