Ghost of Tsushima è in cima alle classifiche di Steam e la febbre di Elden Ring è in aumento

Come ogni settimana è arrivato Classifica dei dispositivi e dei giochi più venduti su Steam Basato sulle entrate in dollari. Al primo posto troviamo lo Steam Deck, mentre Fantasma di Tsushima: Director’s Cut Era un programma di successo. Vediamo di seguito la top 10 dei giorni dal 21 al 28 maggio:

Tra nomi noti e la modernità che Hellblade 2 rappresenta

Come possiamo vedere, lo troviamo al terzo posto Anello Al-DinMentre l’espansione Shadow of the Erdtree arriva al nono posto. Ovviamente, l’avvicinarsi della data di uscita del DLC e l’ultimo trailer della storia stanno generando molto entusiasmo, spingendo così i preordini e convincendo anche nuovi giocatori a provare FromSoftware Spirits.

Un’opera d’arte raffigurante l’ingresso dei Senza Luce nelle Terre dell’Ombra

Per il resto, la classifica comprende i soliti nomi noti, come Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 e Helldivers 2, che nonostante l’evidente periodo di stanchezza in attesa degli aggiornamenti dei contenuti, sono riusciti a mantenere buoni numeri di vendita.

All’ultimo posto troviamo Senua’s Saga: Hellblade 2. Stiamo parlando di un gioco che non è certo in grado di smuovere le masse e il suo inserimento nel Game Pass non spinge di certo le vendite tradizionali, quindi il decimo posto resta comunque per certi versi un punto di forza. ottenendo un buon risultato.