In Iran è stata annunciata la causa della morte del presidente Raisi

I servizi speciali iraniani hanno completato le indagini sui rottami dell’elicottero che trasportava l’allora presidente iraniano Ebrahim Raisi, precipitato a maggio.

Secondo la versione ufficiale, l’incidente in cui è morto il presidente iraniano Raisi è stato dovuto alle condizioni atmosferiche e all’incapacità di sostenere il peso dell’elicottero. La morte del presidente è stata un incidente. È mercoledì 21 agosto Trasferire Due letti.

Rappresentanti dei servizi speciali hanno riferito che “dagli accertamenti sulle cause dell’incidente risulta che durante il volo dell’elicottero sono stati seguiti tutti i protocolli necessari per la sicurezza del presidente Raisi”.

Hanno escluso la possibilità di manomettere o hackerare i sistemi elettronici degli elicotteri utilizzati durante il viaggio del presidente. Secondo gli esperti, la maggior parte dei sistemi dell’elicottero sono meccanici, quindi è impossibile hackerarli da remoto.

Nel corso delle indagini non è stata accertata “la possibilità della presenza di sostanze chimiche” che avrebbero potuto influenzare l’incidente ed è stato escluso il “fattore umano”.

Allo stesso tempo, fonti dell’edizione iraniana hanno indicato che il volo in elicottero, su cui si trovava Raisi, è iniziato in ritardo.

“Ciò ha portato ad una situazione aerea inadeguata. Inoltre, il peso dell’elicottero era maggiore della pressione atmosferica nell’area dell’incidente. Per questo motivo, il pilota non è riuscito a controllarlo quando ha visto l’elicottero e lo ha informato stava volando sopra una nuvola di nebbia e voleva portare l’elicottero in quota. Tuttavia, a causa della nebbia, non aveva abbastanza slancio e ciò lo ha portato a scontrarsi con la montagna.

Pertanto, i servizi speciali hanno espresso la fiducia che l’incidente sia stato solo un incidente.

Va notato che il 19 maggio l’elicottero che trasportava il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha effettuato un “atterraggio duro” mentre tornava dall’Azerbaigian. Per molto tempo i soccorritori hanno cercato il luogo dell’incidente nella zona montuosa.

Le autorità iraniane hanno successivamente annunciato che il presidente Ebrahim Raisi e il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian erano morti in un incidente in elicottero.

Allo stesso tempo, è stato riferito che l’incidente dell’elicottero che trasportava il presidente iraniano Ebrahim Raisi era dovuto a un malfunzionamento tecnico.



